Tỷ giá ngoại tệ ngày 30/10: USD và các đồng tiền chủ chốt biến động trong biên độ hẹp

USD và các đồng tiền chủ chốt biến động trong biên độ hẹp. (Ảnh minh hoạ)

Tỷ giá trung tâm và giá niêm yết tại các tổ chức tín dụng lớn không ghi nhận biến động đột biến, mặt bằng giá mua vào và bán ra của các đồng tiền chủ chốt tiếp tục duy trì thế cân bằng so với phiên giao dịch liền trước. Chênh lệch mua - bán tại các nhà băng vẫn được kiểm soát ở mức vừa phải nhằm đảm bảo thanh khoản và nhu cầu ngoại tệ của doanh nghiệp.

Tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), tỷ giá USD/VND hiện niêm yết ở mức 25.610 VND/USD mua vào và 26.020 VND/USD bán ra, giữ nguyên mức đóng cửa phiên trước. Tỷ giá EUR/VND tại Vietcombank được giao dịch ở mức 28.037,84 VND/EUR (mua vào) và 29.516,82 VND/EUR (bán ra). Đối với đồng Bảng Anh, Vietcombank công bố tỷ giá GBP/VND ở mức 33.506,99 VND/GBP (mua vào) và 34.930,32 VND/GBP (bán ra). Đồng Yên Nhật ghi nhận tỷ giá JPY/VND ở mức 157,55 VND/JPY chiều mua và 168,40 VND/JPY chiều bán.

Tại Ngân hàng Á Châu (ACB), tỷ giá USD/VND niêm yết quanh ngưỡng 25.610 VND/USD chiều mua tiền mặt và 26.000 VND/USD chiều bán ra, chênh lệch không đáng kể so với mặt bằng chung. Cùng lúc, tỷ giá EUR tại ACB duy trì ở mức 28.174 VND/EUR (mua vào) và 29.428 VND/EUR (bán ra); đồng GBP niêm yết ở mức 33.861 - 34.903 VND/GBP (mua - bán); đồng JPY giao dịch quanh mức 159,91 - 167,84 VND/JPY.

Tại Ngân hàng Nam Á (Nam A Bank), tỷ giá USD/VND sáng nay niêm yết mức 25.610 VND/USD (mua vào) và 26.029 VND/USD (bán ra). Tỷ giá EUR/VND dao động quanh mức 28.239 - 29.221 VND/EUR; đồng GBP/VND ở mức 33.589 - 34.933 VND/GBP và JPY/VND ở mức 157,74 – 166,12 VND/JPY. Nhìn chung, biểu niêm yết giữa các ngân hàng thương mại có sự chênh lệch nhẹ khoảng 10 - 30 đồng/USD tùy theo quy mô giao dịch và phương thức thanh toán.

Trên thị trường quốc tế, dữ liệu từ các sàn giao dịch tài chính lớn như Investing.com và Kitco cho thấy chỉ số Dollar Index (DXY) đo lường sức mạnh đồng bạc xanh đang trong giai đoạn tích lũy quanh mốc 103 - 104 điểm. Cặp tỷ giá EUR/USD dao động sát ngưỡng 1,0850 - 1,0890 EUR/USD, trong khi GBP/USD neo quanh mức 1,2950 GBP/USD. Tỷ giá USD/JPY trên thị trường thế giới tiếp tục giằng co quanh vùng 152,5 - 153,2 JPY/USD. Diễn biến tỷ giá toàn cầu phản ánh rõ tâm lý quan sát của giới đầu tư trước các công bố dữ liệu kinh tế vĩ mô và định hướng điều hành chính sách tiền tệ tiếp theo của các ngân hàng trung ương.

Các chuyên gia tài chính nhận định, thị trường ngoại hối thời gian tới nhiều khả năng tiếp tục duy trì diễn biến thận trọng.

Sự điều phối linh hoạt tỷ giá trung tâm cùng thanh khoản dồi dào của hệ thống ngân hàng trong nước là yếu tố then chốt giúp tỷ giá USD/VND và các đồng ngoại tệ mạnh giữ vững quỹ đạo ổn định.