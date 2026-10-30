Tỷ giá ngoại tệ ngày 30/10: USD ở mức 26.020 đồng, GBP vượt 34.900 đồng

Theo bảng tỷ giá niêm yết tại Vietcombank đầu giờ sáng ngày 30/10, đồng đô la Mỹ (USD) được mua vào ở mức 25.610 đồng/USD đối với giao dịch tiền mặt và 25.640 đồng/USD đối với chuyển khoản. Giá bán ra được niêm yết ở mức 26.020 đồng/USD.

Trong nhóm các đồng tiền chủ chốt, đồng euro (EUR) có giá mua tiền mặt 28.037,84 đồng, mua chuyển khoản 28.321,05 đồng và bán ra 29.516,82 đồng.

Bảng Anh (GBP) tiếp tục duy trì mặt bằng giá cao, với chiều mua tiền mặt đạt 33.506,99 đồng, mua chuyển khoản 33.845,44 đồng và bán ra 34.930,32 đồng.

Đồng franc Thụy Sĩ (CHF) được niêm yết giá mua tiền mặt 30.396,38 đồng, mua chuyển khoản 30.703,42 đồng và bán ra 31.687,58 đồng. Trong khi đó, đô la Australia (AUD) có giá mua vào từ 17.721,23 - 17.900,23 đồng và bán ra 18.474 đồng. Đô la Singapore (SGD) được mua vào ở mức 19.634,25 - 19.832,57 đồng, bán ra 20.509,27 đồng.

Ở nhóm tiền tệ châu Á, nhân dân tệ Trung Quốc (CNY) được mua tiền mặt ở mức 3.779,36 đồng, mua chuyển khoản 3.817,53 đồng và bán ra 3.939,90 đồng. Đô la Hong Kong (HKD) có giá mua vào 3.199,09 - 3.231,41 đồng, bán ra 3.355,06 đồng. Đồng yen Nhật (JPY) được niêm yết giá mua tiền mặt 157,55 đồng, mua chuyển khoản 159,14 đồng và bán ra 168,40 đồng.

Một số ngoại tệ khác cũng được niêm yết với mức giá đáng chú ý. Đô la Canada (CAD) bán ra 18.748,15 đồng; ringgit Malaysia (MYR) ở mức 6.434,48 đồng; baht Thái Lan (THB) đạt 781,56 đồng và won Hàn Quốc (KRW) được bán ra ở mức 20,14 đồng.

Đối với các ngoại tệ không niêm yết giá mua tiền mặt, giá mua chuyển khoản và bán ra gồm: krone Đan Mạch (DKK) lần lượt 3.779,39 đồng và 3.924,01 đồng; rupee Ấn Độ (INR) là 269,55 đồng và 281,15 đồng; dinar Kuwait (KWD) là 83.327,68 đồng và 87.368,86 đồng; krone Na Uy (NOK) là 2.727,13 đồng và 2.842,84 đồng.