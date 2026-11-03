Tỷ giá ngoại tệ ngày 3/11: USD duy trì trên 25.500 đồng, bảng Anh vượt 35.000 đồng

Theo bảng tỷ giá niêm yết tại Vietcombank, đồng đô la Mỹ (USD) được mua vào ở mức 25.560 đồng/USD đối với giao dịch tiền mặt và 25.590 đồng/USD đối với chuyển khoản. Giá bán ra được niêm yết ở mức 25.970 đồng/USD.

Trong nhóm các đồng tiền chủ chốt, euro (EUR) có giá mua tiền mặt 28.094,06 đồng/EUR, mua chuyển khoản 28.377,33 đồng/EUR và bán ra 29.576,09 đồng/EUR. Bảng Anh (GBP) được niêm yết tương ứng ở mức 33.663,13 đồng/GBP, 34.003,16 đồng/GBP và 35.093,20 đồng/GBP.

Đồng franc Thụy Sĩ (CHF) có giá mua tiền mặt 30.685,78 đồng/CHF, mua chuyển khoản 30.995,74 đồng/CHF và bán ra 31.989,37 đồng/CHF. Đô la Australia (AUD) được mua vào ở mức 17.551,25 đồng/AUD tiền mặt và 17.728,53 đồng/AUD chuyển khoản, giá bán ra đạt 18.296,86 đồng/AUD.

Một số ngoại tệ khác cũng ghi nhận mức niêm yết đáng chú ý. Đô la Singapore (SGD) có giá mua chuyển khoản 19.806,52 đồng và bán ra 20.482,39 đồng. Đô la Canada (CAD) được mua chuyển khoản ở mức 18.141,04 đồng và bán ra 18.722,58 đồng. Yên Nhật (JPY) có giá mua tiền mặt 157,22 đồng/JPY, mua chuyển khoản 158,81 đồng/JPY và bán ra 168,05 đồng/JPY.

Nhân dân tệ Trung Quốc (CNY) được mua vào ở mức 3.779,41 đồng tiền mặt và 3.817,59 đồng chuyển khoản, bán ra 3.939,97 đồng. Đô la Hong Kong (HKD) có giá bán 3.368,49 đồng; baht Thái Lan (THB) bán ra 780,05 đồng; won Hàn Quốc (KRW) bán ra 20 đồng.

Ở chiều mua chuyển khoản, đồng dinar Kuwait (KWD) được niêm yết ở mức 83.193,25 đồng, riyal Saudi Arabia (SAR) ở mức 6.830,06 đồng và ringgit Malaysia (MYR) ở mức 6.265,03 đồng.