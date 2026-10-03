Tỷ giá ngoại tệ ngày 3/10: USD và các đồng tiền chủ chốt đi ngang ngày cuối tuần

USD và các đồng tiền chủ chốt đi ngang ngày cuối tuần. (Ảnh minh hoạ)

Ngân hàng Nhà nước duy trì tỷ giá trung tâm ở mức 25.636 VND/USD. Do rơi vào ngày nghỉ cuối tuần, các ngân hàng thương mại cơ bản giữ nguyên mức giá niêm yết so với phiên giao dịch liền trước, chênh lệch mua - bán tiếp tục duy trì ở mức an toàn.

Tại Vietcombank, tỷ giá USD được niêm yết ở mức 25.760 VND/USD (mua tiền mặt), 25.790 VND/USD (mua chuyển khoản) và 26.170 VND/USD (bán ra), đi ngang so với chốt phiên trước. Với các đồng tiền mạnh khác, Vietcombank niêm yết đồng EUR ở mức 28.474 VND/EUR (mua tiền mặt), 28.761 VND/EUR (mua chuyển khoản) và 29.975 VND/EUR (bán ra).

Đồng GBP dao động quanh mức 33.428 VND/GBP (mua tiền mặt), 33.765 VND/GBP (mua chuyển khoản) và 34.848 VND/GBP (bán ra). Tỷ giá JPY duy trì ở mức 159,04 VND/JPY (mua tiền mặt), 160,65 VND/JPY (mua chuyển khoản) và 170,01 VND/JPY (bán ra).

Tại ACB, giá USD giao dịch ở mức 25.800 VND/USD chiều mua chuyển khoản và 26.160 VND/USD chiều bán ra. Đồng EUR niêm yết quanh ngưỡng 28.647 VND/EUR (mua vào) và 29.919 VND/EUR (bán ra).

Đồng GBP đạt mốc 33.883 VND/GBP (mua vào) và 34.922 VND/GBP (bán ra). Tỷ giá JPY được ACB niêm yết ở mức 160,93 VND/JPY (mua vào) và 168,89 VND/JPY (bán ra).

Tại Nam A Bank, giá USD niêm yết mua tiền mặt ở mức 25.740 VND/USD, mua chuyển khoản 25.790 VND/USD và bán ra 26.180 VND/USD. Đồng EUR được giao dịch ở mức 28.646 VND/EUR (mua vào) và 29.635 VND/EUR (bán ra). Tỷ giá GBP ở mức 33.462 VND/GBP (mua vào) và 34.782 VND/GBP (bán ra). Tỷ giá JPY ở mức 158,39 VND/JPY (mua vào) và 166,76 VND/JPY (bán ra).

Tại NCB, giá USD giao dịch ở mức 25.660 VND/USD (mua chuyển khoản) và 26.450 VND/USD (bán ra). Đồng EUR ghi nhận mức mua vào 28.084 VND/EUR và bán ra 30.332 VND/EUR. Đồng GBP dao động ở mức 33.632 VND/GBP (mua vào) và 35.079 VND/GBP (bán ra). Tỷ giá JPY giữ mức 159,59 VND/JPY (mua vào) và 170,26 VND/JPY (bán ra).

Trên thị trường thế giới, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt đứng ở mức 101,9 điểm, điều chỉnh giảm nhẹ so với phiên trước. Đồng EUR giao dịch quanh mốc 1,1120 USD/EUR; đồng GBP dao động quanh 1,3270 USD/GBP; trong khi đồng JPY giao dịch ở mức 143,6 JPY/USD.

Diễn biến thị trường ngoại hối cho thấy tâm lý quan sát vẫn đang chiếm ưu thế. Thị trường dự báo sẽ tiếp tục duy trì trạng thái giằng co trong ngắn hạn trước khi xuất hiện thêm các tín hiệu kinh tế mới.