Tỷ giá ngoại tệ ngày 3/10: USD ổn định, SGD bán ra hơn 20.600 đồng, CNY tiến sát 3.940 đồng

Theo bảng tỷ giá niêm yết tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) ngày 3/10, đô la Mỹ (USD) được mua tiền mặt ở mức 25.760 đồng, mua chuyển khoản 25.790 đồng và bán ra 26.170 đồng.

Euro (EUR) được Vietcombank mua tiền mặt với giá 28.474,19 đồng, mua chuyển khoản 28.761,81 đồng và bán ra 29.975,92 đồng. Như vậy, giá bán euro chỉ còn cách mốc 30.000 đồng chưa đến 25 đồng.

Trong khi đó, bảng Anh (GBP) được mua tiền mặt ở mức 33.428,32 đồng, mua chuyển khoản 33.765,98 đồng và bán ra 34.848 đồng.

Ở nhóm tiền tệ châu Á, đô la Singapore (SGD) được mua tiền mặt với giá 19.771,51 đồng, mua chuyển khoản 19.971,22 đồng và bán ra 20.652,47 đồng. Nhân dân tệ Trung Quốc (CNY) được mua tiền mặt ở mức 3.776,66 đồng, mua chuyển khoản 3.814,80 đồng và bán ra 3.937,05 đồng.

Đáng chú ý, dinar Kuwait (KWD) tiếp tục đứng đầu bảng về giá trị niêm yết. Đồng tiền này được mua chuyển khoản ở mức 83.893,62 đồng và bán ra 87.961,46 đồng. Franc Thụy Sĩ (CHF) cũng có giá bán khá cao, đạt 31.867,61 đồng.

Một số ngoại tệ khác gồm đô la Australia (AUD) được bán ra 18.306,74 đồng; đô la Canada (CAD) 18.544,29 đồng; đô la Hong Kong (HKD) 3.374,32 đồng và đồng baht Thái Lan (THB) 791,01 đồng.

Đối với yên Nhật (JPY), giá mua tiền mặt là 159,04 đồng, mua chuyển khoản 160,64 đồng và bán ra 170,01 đồng. won Hàn Quốc (KRW) lần lượt được niêm yết ở mức 16,67 đồng, 18,52 đồng và 20,09 đồng.

Ngoài ra, Vietcombank còn niêm yết giá mua chuyển khoản của ringgit Malaysia (MYR) ở mức 6.299,75 đồng, rúp Nga (RUB) 295,39 đồng, riyal Saudi Arabia (SAR) 6.879,97 đồng và krona Thụy Điển (SEK) 2.534,43 đồng.