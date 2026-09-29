Tỷ giá ngoại tệ ngày 29/9: Giá USD ngân hàng duy trì đà biến động hẹp

Giá USD ngân hàng duy trì đà biến động hẹp. (Ảnh minh hoạ)

Ngân hàng Nhà nước duy trì chính sách điều hành linh hoạt, giúp tỷ giá trung tâm không có sự thay đổi quá lớn so với phiên liền trước.

Tại hệ thống các ngân hàng thương mại cổ phần và ngân hàng nhà nước, giá giao dịch các đồng tiền chủ chốt như: USD, EUR, GBP và JPY tiếp tục dao động trong biên độ hẹp, đáp ứng tốt nhu cầu thanh toán và thanh khoản của doanh nghiệp cũng như cá nhân.

Ghi nhận tại Ngân hàng Vietcombank, giá USD được niêm yết ở mức 25.750 VND/USD (mua vào) và 26.160 VND/USD (bán ra), giảm nhẹ khoảng 10 đồng ở cả hai chiều so với phiên giao dịch liền trước.

Đồng EUR tại đây được giao dịch quanh mức 28.789,66 VND/EUR (mua vào) và 30.308,04 VND/EUR (bán ra).

Đồng bảng Anh (GBP) niêm yết ở mức 33.564,74 VND/GBP (mua vào) và 34.990,23 VND/GBP (bán ra). Đồng yên Nhật (JPY) tiếp tục duy trì đà giao dịch quanh mốc 159,65 VND/JPY (mua vào) và 170,67 VND/JPY (bán ra).

Tại Ngân hàng VietinBank, giá USD mua vào - bán ra lần lượt dao động ở mức 25.745 VND/USD và 26.190 VND/USD.

Tỷ giá EUR niêm yết chiều mua vào là 29.255 VND/EUR và bán ra là 30.565 VND/EUR. Tỷ giá GBP đạt mức 34.341 VND/GBP (mua vào) và 35.301 VND/GBP (bán ra).

Đồng JPY giao dịch ở ngưỡng 161,66 VND/JPY (mua vào) và 171,66 VND/JPY (bán ra).

Tại Ngân hàng TMCP Á Châu, giá USD được niêm yết ở mức 25.760 VND/USD (mua vào) và 26.150 VND/USD (bán ra).

Tỷ giá EUR giao dịch ở mức 28.962 VND/EUR (mua vào) và 30.248 VND/EUR (bán ra).

Đồng GBP niêm yết mức mua - bán ở 33.944 - 34.985 VND/GBP. Giá JPY ghi nhận mức mua vào 161,77 VND/JPY và bán ra 169,78 VND/JPY.

Trên thị trường thế giới, ghi nhận từ các trang dữ liệu tài chính uy tín như Investing.com và Reuters, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt đang dao động xung quanh mốc 100,8 điểm, điều chỉnh giảm nhẹ so với phiên trước.

Đồng EUR và GBP có dấu hiệu phục hồi nhẹ trên thị trường quốc tế khi các nhà đầu tư tỏ ra thận trọng trước các dữ liệu kinh tế mới sắp công bố từ Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) và Ngân hàng Trung ương Anh (BoE).

Trong khi đó, đồng JPY thế giới tiếp tục giữ nhịp ổn định nhờ các động thái can thiệp và định hướng chính sách từ Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ).

Đánh giá chung về thị trường, tỷ giá USD và các đồng ngoại tệ mạnh trong nước hiện đang duy trì trạng thái cân bằng.

Khoảng cách chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra tại các ngân hàng tiếp tục được giữ ở mức hợp lý nhằm hạn chế rủi ro cho thị trường.

Trong ngắn hạn, diễn biến tỷ giá được dự báo sẽ tiếp tục di chuyển trong vùng an toàn, chịu sự điều tiết linh hoạt từ chính sách tiền tệ trong nước và bám sát các chỉ báo kinh tế vĩ mô trên thị trường quốc tế.

Nguồn tham khảo: Vietcombank, VietinBank, ACB, Nam A Bank, NCB, Reuters, Investing.com.