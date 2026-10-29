Tỷ giá ngoại tệ ngày 29/10: USD trên 26.000 đồng, euro và bảng Anh duy trì mức giá cao

Theo bảng tỷ giá niêm yết ngày 29/10/2026, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) công bố mức giá mua tiền mặt, mua chuyển khoản và bán đối với nhiều ngoại tệ. Trong đó, USD tiếp tục là một trong những đồng tiền được quan tâm, với giá bán ra vượt mốc 26.000 đồng.

Cụ thể, đô la Mỹ (USD) được Vietcombank niêm yết giá mua tiền mặt ở mức 25.610 đồng, mua chuyển khoản 25.640 đồng và bán ra 26.020 đồng. Đối với euro (EUR), giá mua tiền mặt là 28.002,61 đồng, mua chuyển khoản 28.285,46 đồng và bán ra 29.479,73 đồng.

Bảng Anh (GBP) có giá mua tiền mặt 33.486,85 đồng, mua chuyển khoản 33.825,10 đồng và bán ra 34.909,33 đồng. Trong khi đó, franc Thụy Sĩ (CHF) được niêm yết tương ứng ở mức 30.370,72 đồng, 30.677,49 đồng và 31.660,82 đồng.

Ở nhóm tiền tệ châu Á, đô la Singapore (SGD) có giá mua tiền mặt 19.634,25 đồng, mua chuyển khoản 19.832,57 đồng và bán ra 20.509,27 đồng. Nhân dân tệ Trung Quốc (CNY) được niêm yết ở mức 3.776,52 đồng, 3.814,67 đồng và 3.936,94 đồng theo ba hình thức giao dịch.

Một số ngoại tệ khác cũng có mức niêm yết đáng chú ý. Đô la Australia (AUD) được bán ra ở mức 18.484,49 đồng; đô la Canada (CAD) ở mức 18.681,42 đồng; đô la Hong Kong (HKD) ở mức 3.355,66 đồng; đồng yen Nhật Bản (JPY) ở mức 168,43 đồng.