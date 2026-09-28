Tỷ giá ngoại tệ ngày 28/9: USD ở mức 26.170 đồng, SGD vượt 20.600 đồng

Cụ thể, USD có giá mua tiền mặt 25.760 đồng, mua chuyển khoản 25.790 đồng và bán ra 26.170 đồng. Euro (EUR) được mua chuyển khoản ở mức 29.112,13 đồng và bán ra 30.341,03 đồng.

Đáng chú ý, bảng tỷ giá ghi nhận GBP ở mức 33.501,73 đồng mua tiền mặt, 33.840,13 đồng mua chuyển khoản và 34.924,53 đồng bán ra. CHF cũng duy trì giá trị cao, với mức bán ra 31.821,51 đồng.

Trong nhóm tiền tệ khu vực châu Á, SGD được mua chuyển khoản ở mức 19.980,59 đồng và bán ra 20.662,16 đồng. CNY được bán ra 3.932,18 đồng, trong khi HKD ở mức 3.375,74 đồng. JPY có giá mua tiền mặt 158,88 đồng và bán ra 169,85 đồng.

Một số đồng tiền khác cũng được niêm yết gồm AUD bán ra 18.515,22 đồng, CAD 18.643,83 đồng, KRW 19,95 đồng và THB 792,91 đồng.

Ở nhóm ngoại tệ có giá trị cao, KWD được Vietcombank mua chuyển khoản 83.975,44 đồng và bán ra 88.047,25 đồng. MYR bán ra 6.440,08 đồng, trong khi NOK ở mức 2.788,94 đồng.