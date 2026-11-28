Theo bảng tỷ giá niêm yết tại Vietcombank, đồng đô la Mỹ (USD) có giá mua tiền mặt 25.620 đồng, mua chuyển khoản 25.650 đồng và bán ra 26.030 đồng. Đây là mức giá bán ra đáng chú ý trong nhóm ngoại tệ được ngân hàng công bố.

Đối với đồng euro (EUR), tỷ giá mua tiền mặt ở mức 27.633,26 đồng, mua chuyển khoản 27.912,39 đồng và bán ra 29.090,88 đồng. Trong khi đó, bảng Anh (GBP) được niêm yết ở mức 33.018,92 đồng khi mua tiền mặt, 33.352,44 đồng khi mua chuyển khoản và 34.421,50 đồng khi bán ra.

Franc Thụy Sĩ (CHF) có giá mua tiền mặt 30.214,80 đồng, mua chuyển khoản 30.520 đồng và bán ra 31.498,27 đồng. Đô la Australia (AUD) được mua tiền mặt ở mức 16.761,24 đồng, mua chuyển khoản 16.930,55 đồng và bán ra 17.473,23 đồng.

Ở nhóm ngoại tệ châu Á, đô la Singapore (SGD) có giá mua tiền mặt 19.512,37 đồng, mua chuyển khoản 19.709,47 đồng và bán ra 20.381,95 đồng. Nhân dân tệ Trung Quốc (CNY) được niêm yết tương ứng ở mức 3.779,29 đồng, 3.817,46 đồng và 3.939,82 đồng.

Một số ngoại tệ khác cũng ghi nhận mức giá bán ra đáng chú ý. Đô la Canada (CAD) được bán ở mức 18.435,37 đồng; đô la Hong Kong (HKD) ở mức 3.361,33 đồng. Đồng won Hàn Quốc (KRW) có giá bán 20,09 đồng, rupee Ấn Độ (INR) đạt 289,46 đồng và ringgit Malaysia (MYR) ở mức 6.344,72 đồng.

Đồng krone Đan Mạch (DKK) được Vietcombank niêm yết giá mua chuyển khoản 3.725,21 đồng và bán ra 3.867,76 đồng; đồng rupee Ấn Độ (INR) có giá mua chuyển khoản 277,51 đồng, bán ra 289,46 đồng. Đồng dinar Kuwait (KWD) tiếp tục có mức giá bán cao nhất trong nhóm ngoại tệ hiển thị, đạt 87.232,84 đồng.