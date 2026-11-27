USD ngân hàng điều chỉnh giảm nhẹ quanh vùng 26.010 VND. (Ảnh minh hoạ)

Theo Ngân hàng Nhà nước, tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD áp dụng cho phiên gần nhất (26/11) duy trì ổn định ở mức 25.676 VND/USD, giảm 3 VND so với ngày 25/11. Với biên độ giao dịch ±5% đang áp dụng, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại được phép niêm yết trong khoảng từ 24.392 VND đến 26.960 VND/USD.

Tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước, tỷ giá tham khảo được niêm yết ở mức 25.500 VND/USD chiều mua vào và 26.909 VND/USD chiều bán ra; đồng EUR giao dịch ở mức 26.767 - 29.584 VND/EUR và đồng JPY ở mức 153 - 170 VND/JPY.

Tại Vietcombank, tỷ giá USD được niêm yết ở mức 25.600 VND/USD mua tiền mặt, 25.630 VND/USD mua chuyển khoản và 26.010 VND/USD bán ra, giảm 30 VND ở cả hai chiều. Đối với các ngoại tệ mạnh khác tại nhà băng này, đồng Euro (EUR) được giao dịch ở mức 27.621,92 VND/EUR mua tiền mặt, 27.900,93 VND/EUR mua chuyển khoản và 29.078,98 VND/EUR bán ra. Đồng Bảng Anh (GBP) niêm yết lần lượt ở mức 32.988,31 - 33.321,53 - 34.389,63 VND/GBP, trong khi đồng Yên Nhật (JPY) ghi nhận tại mức 156,19 VND/JPY mua tiền mặt, 157,77 VND/JPY mua chuyển khoản và 166,95 VND/JPY bán ra.

Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB), tỷ giá USD (loại mệnh giá 50, 100) niêm yết ở mức 25.610 VND/USD mua tiền mặt, 25.640 VND/USD mua chuyển khoản và 26.000 VND/USD bán ra. Đồng EUR tại ACB giao dịch quanh vùng 27.693 VND/EUR mua tiền mặt, 27.805 VND/EUR mua chuyển khoản và 28.926 VND/EUR bán ra. Tỷ giá GBP mua chuyển khoản ở mức 33.263 VND/GBP và bán ra 34.287 VND/GBP, còn đồng JPY niêm yết ở mức 158,51 - 159,30 - 166,37 VND/JPY.

Tại Nam A Bank, đồng USD được niêm yết ở mức 25.610 VND/USD mua tiền mặt, 25.660 VND/USD mua chuyển khoản và 26.040 VND/USD bán ra. Đồng EUR tại ngân hàng này giao dịch ở mức 27.850 VND/EUR mua tiền mặt, 28.045 VND/EUR mua chuyển khoản và 28.822 VND/EUR bán ra. Tỷ giá GBP niêm yết lần lượt là 33.087 - 33.412 - 34.422 VND/GBP, trong khi đồng JPY giữ ở mức 156,62 - 159,62 - 164,94 VND/JPY. Trong khi đó, tại Ngân hàng Quốc Dân (NCB), tỷ giá USD loại lớn cập nhật gần nhất niêm yết ở mức 25.485 VND/USD mua tiền mặt, 25.535 VND/USD mua chuyển khoản và 26.095 VND/USD bán ra tiền mặt.

Trên thị trường quốc tế, dữ liệu từ Investing.com rạng sáng 27/11 (giờ Việt Nam) cho thấy đồng USD duy trì trạng thái đi ngang trong biên độ hẹp sau nhịp phục hồi trước đó. Chỉ số USD Index (DXY), thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt, dao động quanh ngưỡng 103,79 điểm. So với các đồng tiền chủ chốt khác, cặp tỷ giá EUR/USD giao dịch quanh mức 1,0970 USD/EUR, giảm nhẹ 0,05% so với phiên liền trước. Đồng Bảng Anh cũng điều chỉnh giảm nhẹ 0,05%, đưa cặp tỷ giá GBP/USD lùi về quanh mốc 1,3108 USD/GBP. Ngược lại, đồng USD nhích nhẹ 0,08% so với đồng tiền Nhật Bản, giao dịch ở mức 159,28 JPY/USD.

Theo giới phân tích tài chính, thị trường ngoại hối quốc tế đang duy trì tâm lý quan sát thận trọng trước thềm phiên giao dịch rút ngắn tại Mỹ ngày 27/11 cùng các dữ liệu lạm phát sắp công bố tại khu vực châu Âu. Đối với thị trường trong nước, diễn biến tỷ giá USD/VND trong ngắn hạn được đánh giá tiếp tục phụ thuộc vào xu hướng của đồng USD trên thị trường quốc tế, hoạt động điều hành linh hoạt của Ngân hàng Nhà nước cũng như cân đối cung - cầu ngoại tệ phục vụ nhu cầu thanh toán xuất nhập khẩu giai đoạn cuối năm.