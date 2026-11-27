Theo bảng tỷ giá niêm yết tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đầu giờ sáng ngày 27/11/2026, đồng USD hiện có giá mua tiền mặt 25.600 đồng, mua chuyển khoản 25.630 đồng và bán ra 26.010 đồng. Mức giá này tiếp tục đưa USD duy trì trên ngưỡng 26.000 đồng ở chiều bán.

Trong nhóm ngoại tệ chủ chốt, euro (EUR) được mua tiền mặt ở mức 27.621,92 đồng, mua chuyển khoản 27.900,93 đồng và bán ra 29.078,98 đồng. Bảng Anh (GBP) có giá mua tiền mặt 32.988,31 đồng, mua chuyển khoản 33.321,53 đồng, bán ra 34.389,63 đồng. Franc Thụy Sĩ (CHF) được niêm yết tương ứng ở mức 30.234,93 đồng, 30.540,33 đồng và 31.519,29 đồng.

Một số ngoại tệ khác cũng ghi nhận mức giá đáng chú ý. Đô la Australia (AUD) có giá bán 17.394,14 đồng; đô la Singapore (SGD) đạt 20.356,72 đồng; đô la Canada (CAD) ở mức 18.450,91 đồng. Đô la Hong Kong (HKD) được bán ra 3.357,15 đồng, trong khi nhân dân tệ Trung Quốc (CNY) có giá bán 3.939,08 đồng.

Ở nhóm tiền tệ châu Á, yên Nhật (JPY) được mua tiền mặt 156,19 đồng, mua chuyển khoản 157,77 đồng và bán ra 166,95 đồng. Won Hàn Quốc (KRW) có giá bán 20,04 đồng; baht Thái Lan (THB) đạt 774,83 đồng.

Đáng chú ý, dinar Kuwait (KWD) tiếp tục là ngoại tệ có giá trị niêm yết cao nhất trong bảng, với giá mua chuyển khoản 83.133,56 đồng và bán ra 87.165,37 đồng. Trong khi đó, ringgit Malaysia (MYR) được bán ra 6.345,98 đồng; krone Đan Mạch (DKK) đạt 3.865,96 đồng; rupee Ấn Độ (INR) ở mức 289,70 đồng và krone Na Uy (NOK) là 2.691,67 đồng.