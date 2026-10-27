Tỷ giá ngoại tệ ngày 27/10: USD vượt mốc 26.000 đồng, bảng Anh tiến sát 35.200 đồng

Theo bảng tỷ giá ngoại tệ cập nhật ngày 27/10/2026, đô la Mỹ (USD) được Vietcombank niêm yết giá mua tiền mặt ở mức 25.640 đồng, mua chuyển khoản 25.670 đồng và bán ra 26.050 đồng.

Đối với đồng euro (EUR), giá mua tiền mặt đạt 28.256,90 đồng, mua chuyển khoản 28.542,32 đồng và bán ra 29.747,38 đồng. Bảng Anh (GBP) có giá mua tiền mặt 33.704,68 đồng, mua chuyển khoản 34.045,13 đồng và bán ra 35.136,34 đồng.

Trong nhóm các đồng tiền có giá trị quy đổi cao, franc Thụy Sĩ (CHF) được mua tiền mặt ở mức 30.579,41 đồng, mua chuyển khoản 30.888,29 đồng và bán ra 31.878,32 đồng. Đô la Australia (AUD) có giá mua tiền mặt 17.706,55 đồng, mua chuyển khoản 17.885,40 đồng và bán ra 18.458,66 đồng. Đô la Canada (CAD) lần lượt được niêm yết ở mức 17.989,68 đồng, 18.171,40 đồng và 18.753,83 đồng.

Tại nhóm tiền tệ châu Á, đô la Singapore (SGD) có giá mua tiền mặt 19.697,05 đồng, mua chuyển khoản 19.896,01 đồng và bán ra 20.574,84 đồng. Nhân dân tệ Trung Quốc (CNY) được mua tiền mặt ở mức 3.778,53 đồng, mua chuyển khoản 3.816,70 đồng và bán ra 3.939,03 đồng. Đô la Hong Kong (HKD) có giá mua tiền mặt 3.204,20 đồng, mua chuyển khoản 3.236,57 đồng và bán ra 3.360,41 đồng.

Một số ngoại tệ khác cũng được niêm yết với mức giá đáng chú ý. Đồng yên Nhật (JPY) có giá mua tiền mặt 158,50 đồng, mua chuyển khoản 160,10 đồng và bán ra 169,42 đồng. Đồng baht Thái Lan (THB) được mua tiền mặt ở mức 675,16 đồng, mua chuyển khoản 750,17 đồng và bán ra 782 đồng.

Đồng won Hàn Quốc (KRW) có giá mua tiền mặt 16,89 đồng, mua chuyển khoản 18,77 đồng và bán ra 20,36 đồng. Đáng chú ý, dinar Kuwait (KWD) có giá mua chuyển khoản 83.478,71 đồng và bán ra 87.527,06 đồng.