Tỷ giá ngoại tệ ngày 27/10: USD và các đồng tiền chủ chốt biến động trong biên độ hẹp

USD và các đồng tiền chủ chốt biến động trong biên độ hẹp. (Ảnh minh hoạ)

Thị trường ngoại hối trong nước ghi nhận diễn biến tương đối phẳng lặng tại các phiên giao dịch đầu ngày. Tỷ giá giữa đồng Việt Nam và các ngoại tệ chủ chốt hầu như không ghi nhận sự thay đổi lớn so với phiên giao dịch liền trước. Tâm lý thận trọng tiếp tục bao phủ thị trường khi các tổ chức tín dụng duy trì mức chênh lệch giá mua vào và bán ra tương đối rộng nhằm phòng ngừa rủi ro biến động tỷ giá.

Ghi nhận tại Ngân hàng Vietcombank, giá USD mua tiền mặt niêm yết ở mức 25.640 VND/USD, mua chuyển khoản ở mức 25.670 VND/USD và bán ra ở mức 26.050 VND/USD. Đồng EUR được nhà băng này giao dịch ở mức 28.256,90 VND/EUR chiều mua tiền mặt, 28.542,32 VND/EUR chiều mua chuyển khoản và 29.747,38 VND/EUR chiều bán ra. Đối với đồng bảng Anh (GBP), mức giá mua vào tiền mặt là 33.704,68 VND/GBP, mua chuyển khoản là 34.045,13 VND/GBP và giá bán ra là 35.136,34 VND/GBP. Đồng yên Nhật (JPY) giữ mức 158,50 VND/JPY ở chiều mua tiền mặt, 160,10 VND/JPY chiều mua chuyển khoản và 169,42 VND/JPY ở chiều bán ra.

Tại Ngân hàng Nam Á (Nam A Bank), tỷ giá USD được công bố ở mức 25.620 VND/USD mua tiền mặt, 25.670 VND/USD mua chuyển khoản và 26.031 VND/USD bán ra. Đồng EUR niêm yết ở mức 28.427 VND/EUR mua tiền mặt, 28.622 VND/EUR mua chuyển khoản và bán ra ở mức 29.412 VND/EUR. Tỷ giá GBP duy trì ở mức 33.714 VND/GBP mua tiền mặt, 34.039 VND/GBP mua chuyển khoản và 35.047 VND/GBP bán ra. Trong khi đó, tỷ giá JPY ghi nhận mức mua tiền mặt 158,55 VND/JPY, mua chuyển khoản 161,55 VND/JPY và bán ra ở ngưỡng 166,96 VND/JPY.

Tại Ngân hàng Á Châu (ACB), tỷ giá USD loại mệnh giá lớn (50, 100 USD) mua vào tiền mặt niêm yết quanh ngưỡng 25.630 VND/USD, giá bán ra giữ quanh mức 26.010 - 26.020 VND/USD. Biên độ chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra tại các ngân hàng hiện dao động từ 380 đến 410 đồng mỗi USD, phản ánh sự điều tiết cân bằng cung cầu thanh khoản ngoại tệ trong hệ thống.

Trên thị trường quốc tế, theo ghi nhận từ hệ thống dữ liệu Investing.com và Reuters, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường sức mạnh đồng bạc xanh so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt đang dao động trong vùng 101,60 đến 102,06 điểm. Cặp tỷ giá EUR/USD duy trì quanh ngưỡng 1,1175 USD đổi 1 EUR trong bối cảnh các chỉ số kinh tế khu vực đồng tiền chung châu Âu chưa có thêm động lực mới. Tỷ giá GBP/USD và USD/JPY nhìn chung đi ngang, phản ánh trạng thái chờ đợi của giới đầu tư trước các tín hiệu chính sách tiền tệ tiếp theo từ các ngân hàng trung ương lớn.

Thị trường tiền tệ toàn cầu nói chung và trong nước nói riêng đang ở giai đoạn biến động trong biên độ hẹp. Tâm lý quan sát đang chi phối phần lớn các giao dịch ngoại hối. Các nhà phân tích đánh giá diễn biến tỷ giá trong ngắn hạn sẽ tiếp tục phụ thuộc vào chênh lệch lãi suất, dòng vốn thương mại và định hướng điều hành tỷ giá trung tâm của Ngân hàng Nhà nước.