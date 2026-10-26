Tỷ giá ngoại tệ ngày 26/10: USD ở mức 26.020 đồng, CHF vượt 31.900 đồng

Theo bảng tỷ giá ngoại tệ cập nhật ngày 26/10/2026, Vietcombank niêm yết đồng đô la Mỹ (USD) ở mức mua tiền mặt 25.610 đồng, mua chuyển khoản 25.640 đồng và bán ra 26.020 đồng.

Với đồng euro (EUR), tỷ giá mua tiền mặt ở mức 28.219,09 đồng, mua chuyển khoản 28.504,10 đồng và bán ra 29.707,60 đồng. Với đồng bảng Anh (GBP), Vietcombank niêm yết giá mua tiền mặt ở mức 33.700,78 đồng, mua chuyển khoản 34.041,20 đồng và bán ra 35.132,35 đồng.

Ở nhóm tiền tệ châu Á, đồng yên Nhật (JPY) có giá mua tiền mặt 158,33 đồng, mua chuyển khoản 159,93 đồng và bán ra 169,24 đồng. Đô la Australia (AUD) lần lượt được niêm yết ở mức 17.668,37 đồng, 17.864,84 đồng và 18.418,90 đồng. Đô la Singapore (SGD) có giá mua tiền mặt 19.681,88 đồng, mua chuyển khoản 19.880,69 đồng và bán ra 20.559,03 đồng.

Các đồng tiền khác gồm baht Thái Lan (THB) có giá mua tiền mặt 675,17 đồng, mua chuyển khoản 750,19 đồng và bán ra 782,02 đồng; đô la Canada (CAD) tương ứng 17.967,52 đồng, 18.149,01 đồng và 18.730,75 đồng. Franc Thụy Sĩ (CHF) được niêm yết ở mức 30.625,65 đồng, 30.935 đồng và 31.926,59 đồng.

Đô la Hong Kong (HKD) có giá mua tiền mặt 3.201,75 đồng, mua chuyển khoản 3.234,09 đồng và bán ra 3.357,85 đồng. Nhân dân tệ Trung Quốc (CNY) lần lượt ở mức 3.773,12 đồng, 3.811,24 đồng và 3.933,40 đồng.

Ở nhóm ngoại tệ còn lại, giá bán ra của đồng dinar Kuwait (KWD) là 87.425,60 đồng; ringgit Malaysia (MYR) là 6.395,08 đồng; krone Na Uy (NOK) là 2.828,12 đồng; rúp Nga (RUB) là 334,69 đồng; riyal Saudi Arabia (SAR) là 7.137,64 đồng và krona Thụy Điển (SEK) là 2.660,96 đồng.