Theo bảng tỷ giá niêm yết tại Vietcombank ngày 25/11/2026, đồng đô la Mỹ (USD) được mua vào ở mức 25.580 đồng/USD đối với giao dịch tiền mặt và 25.610 đồng/USD đối với chuyển khoản. Giá bán ra được niêm yết ở mức 25.990 đồng/USD.

Đối với đồng euro (EUR), ngân hàng niêm yết giá mua tiền mặt 27.653,30 đồng/EUR, mua chuyển khoản 27.932,63 đồng/EUR và bán ra 29.112,05 đồng/EUR. Bảng Anh (GBP) có giá mua tiền mặt 32.997,93 đồng/GBP, mua chuyển khoản 33.331,25 đồng/GBP, bán ra 34.399,70 đồng/GBP.

Đồng franc Thụy Sĩ (CHF) được niêm yết ở mức 30.023,91 đồng/CHF khi mua tiền mặt, 30.327,18 đồng/CHF khi mua chuyển khoản và 31.299,34 đồng/CHF khi bán ra. Đô la Australia (AUD) có giá mua tương ứng 16.715,17 đồng và 16.884,01 đồng, giá bán ra 17.425,23 đồng.

Một số ngoại tệ khác cũng ghi nhận mức niêm yết đáng chú ý. Đô la Singapore (SGD) có giá mua chuyển khoản 19.681,99 đồng, bán ra 20.353,58 đồng. Đô la Canada (CAD) được mua chuyển khoản ở mức 17.744,18 đồng và bán ra 18.312,98 đồng.

Đô la Hong Kong (HKD) có giá mua chuyển khoản 3.230,12 đồng, bán ra 3.353,73 đồng; nhân dân tệ Trung Quốc (CNY) lần lượt ở mức 3.811,15 đồng và 3.933,32 đồng.

Ở nhóm ngoại tệ châu Á, yên Nhật (JPY) được mua tiền mặt ở mức 156,25 đồng, mua chuyển khoản 157,83 đồng và bán ra 167,01 đồng. Won Hàn Quốc (KRW) có giá mua tương ứng 16,59 đồng và 18,43 đồng, giá bán ra 20 đồng. Baht Thái Lan (THB) được niêm yết giá mua tiền mặt 669,03 đồng, mua chuyển khoản 743,37 đồng và bán ra 774,91 đồng.

Ngoài ra, Vietcombank niêm yết giá mua chuyển khoản và bán ra đối với krone Đan Mạch (DKK) lần lượt là 3.727,38 đồng và 3.870,02 đồng; rupee Ấn Độ (INR) ở mức 276,14 đồng và 288,04 đồng; dinar Kuwait (KWD) ở mức 83.069,11 đồng và 87.097,91 đồng. Ringgit Malaysia (MYR) được mua chuyển khoản 6.196,83 đồng, bán ra 6.331,83 đồng; krone Na Uy (NOK) lần lượt là 2.593,43 đồng và 2.703,47 đồng.