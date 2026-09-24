Tỷ giá ngoại tệ ngày 24/9: Giá USD ngân hàng duy trì đà điều chỉnh

Giá USD ngân hàng duy trì đà điều chỉnh. (Ảnh minh hoạ)

Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.635 VND/USD. Biên độ giao dịch được duy trì tạo không gian điều hành linh hoạt cho các ngân hàng thương mại.

Khảo sát tại các hệ thống ngân hàng lớn, giá mua bán các đồng tiền chủ chốt như USD, EUR, GBP và JPY có sự phân hóa nhưng vẫn nằm trong nhịp vận động thận trọng chung của thị trường.

Tại Vietcombank, giá USD được niêm yết ở mức 25.780 VND/USD mua vào và 26.190 VND/USD bán ra, điều chỉnh giảm nhẹ ở cả hai chiều so với các phiên liền trước. Đồng Euro tại Vietcombank giao dịch ở mức 28.904,01 VND/EUR chiều mua tiền mặt và 30.428,37 VND/EUR chiều bán ra. Bảng Anh niêm yết mua vào ở mức 33.651,68 VND/GBP và bán ra tại 35.080,80 VND/GBP. Trong khi đó, đồng Yên Nhật giao dịch quanh mốc 158,97 VND/JPY mua tiền mặt và 169,94 VND/JPY chiều bán ra.

Tại Nam Á Bank và ACB, giá USD giao dịch phổ biến ở khoảng 25.790 - 25.820 VND/USD chiều mua và 26.180 - 26.200 VND/USD chiều bán. Giá EUR niêm yết quanh ngưỡng 29.127 VND/EUR mua vào và 30.143 VND/EUR bán ra. Giá GBP biến động nhẹ, giao dịch mua vào khoảng 33.768 VND/GBP và bán ra ở 35.105 VND/GBP.

Tại Ngân hàng Quốc Dân (NCB) và VietinBank, tỷ giá các đồng ngoại tệ chính duy trì khoảng chênh lệch mua - bán ở mức vừa phải, đồng Yên Nhật được bán ra quanh mốc 170,10 VND/JPY.

Trên thị trường quốc tế, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường sức mạnh đồng bạc xanh so với 6 đồng tiền chủ chốt dao động quanh vùng 100,8 - 101,1 điểm trên các sàn giao dịch tài chính thế giới như Investing.com và Reuters.

Thị trường ngoại tệ quốc tế diễn biến giằng co trong bối cảnh các nhà đầu tư duy trì tâm lý quan sát các dữ liệu kinh tế mới công bố từ Mỹ và các quyết định chính sách tiền tệ tiếp theo của Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) cũng như Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ).

Sự hạ nhiệt nhẹ của chỉ số DXY tạo áp lực điều chỉnh lên giá USD toàn cầu, từ đó giúp các đồng tiền EUR, GBP và JPY cân bằng trở lại trên thị trường quốc tế.

Tỷ giá ngoại tệ trong nước hiện chịu tác động song song từ biến động trên thị trường quốc tế và cân đối cung cầu ngoại tệ nội địa. Nhìn chung, tâm lý giao dịch trên thị trường duy trì sự thận trọng, diễn biến trong biên độ hẹp và không ghi nhận các xáo trộn lớn.

Việc Ngân hàng Nhà nước chủ động điều tiết tỷ giá trung tâm tiếp tục giữ vai trò định hướng chính, giúp thị trường ngoại hối vận hành tương đối ổn định trong ngắn hạn.

Nguồn tham khảo: Vietcombank, Nam Á Bank, ACB, NCB, VietinBank, Investing.com, Reuters.