Tỷ giá ngoại tệ ngày 24/9: GBP trên 35.000 đồng, USD vượt 26.000 đồng

Theo bảng tỷ giá niêm yết, USD được Vietcombank mua tiền mặt ở mức 25.780 đồng/USD, mua chuyển khoản 25.810 đồng/USD và bán ra 26.190 đồng/USD.

Trong nhóm các đồng tiền châu Âu, GBP có giá bán cao, đạt 35.080,80 đồng, trong khi giá mua chuyển khoản ở mức 33.991,60 đồng. EUR được mua chuyển khoản ở mức 29.195,97 đồng và bán ra 30.428,37 đồng.

Đáng chú ý, CHF (franc Thụy Sĩ) được niêm yết mua chuyển khoản 31.104,70 đồng, bán ra 32.101,40 đồng. Với nhóm tiền tệ châu Á, JPY có giá bán 169,94 đồng, CNY bán ra 3.939,55 đồng, còn SGD đạt 20.695,85 đồng.

Một số đồng tiền khác cũng ghi nhận mức giá bán đáng chú ý như AUD 18.703,77 đồng, CAD 18.760,20 đồng, HKD 3.378,42 đồng và KWD 88.172,31 đồng.

Ở chiều mua chuyển khoản, KWD tiếp tục có mức quy đổi cao nhất trong bảng, đạt 84.094,82 đồng. Trong khi đó, một số ngoại tệ như DKK, INR, KWD, MYR, NOK, RUB, SAR và SEK không được niêm yết giá mua tiền mặt trong bảng.