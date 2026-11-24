Theo bảng tỷ giá niêm yết tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), ngày 24/11, đồng đô la Mỹ (USD) được mua vào ở mức 25.580 đồng/USD đối với giao dịch tiền mặt và 25.610 đồng/USD đối với chuyển khoản. Giá bán ra được niêm yết ở mức 25.990 đồng/USD.

Dinar Kuwait (KWD) tiếp tục dẫn đầu về giá trị niêm yết, với mức mua chuyển khoản 83.069,11 đồng và bán ra 87.097,91 đồng.

Đối với đồng euro (EUR), ngân hàng niêm yết giá mua tiền mặt 27.653,30 đồng/EUR, mua chuyển khoản 27.932,63 đồng/EUR và bán ra 29.112,05 đồng/EUR. Bảng Anh (GBP) có giá mua tiền mặt 32.997,93 đồng/GBP, mua chuyển khoản 33.331,25 đồng/GBP và bán ra 34.399,70 đồng/GBP.

Một số ngoại tệ khác cũng ghi nhận mức niêm yết đáng chú ý. Franc Thụy Sĩ (CHF) được mua tiền mặt ở mức 30.023,91 đồng/CHF, mua chuyển khoản 30.327,18 đồng/CHF và bán ra 31.299,34 đồng/CHF. Đô la Singapore (SGD) có giá mua tiền mặt 19.485,17 đồng, mua chuyển khoản 19.681,99 đồng và bán ra 20.353,58 đồng.

Đô la Australia (AUD) được niêm yết giá mua tiền mặt 16.715,17 đồng, mua chuyển khoản 16.884,01 đồng và bán ra 17.425,23 đồng. Đô la Canada (CAD) có giá bán 18.312,98 đồng; trong khi nhân dân tệ Trung Quốc (CNY) được bán ra ở mức 3.933,32 đồng và đô la Hong Kong (HKD) ở mức 3.353,73 đồng.

Ở nhóm ngoại tệ có mệnh giá niêm yết thấp hơn, yên Nhật (JPY) được mua tiền mặt 156,25 đồng, mua chuyển khoản 157,83 đồng và bán ra 167,01 đồng. Won Hàn Quốc (KRW) có giá mua tiền mặt 16,59 đồng, mua chuyển khoản 18,43 đồng và bán ra 20 đồng. Baht Thái Lan (THB) được bán ra ở mức 774,91 đồng.