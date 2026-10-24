Tỷ giá ngoại tệ ngày 24/10: Nhiều đồng tiền vượt mốc 20.000 đồng

Theo bảng tỷ giá ngoại tệ cập nhật ngày 24/10/2026, giá mua, bán các đồng tiền được niêm yết ở nhiều mức khác nhau tùy theo loại ngoại tệ và hình thức giao dịch. Trong đó, đồng USD được mua tiền mặt ở mức 25.610 đồng, mua chuyển khoản 25.640 đồng và bán ra 26.020 đồng.

Với đồng euro (EUR), tỷ giá mua tiền mặt ở mức 28.219,06 đồng, mua chuyển khoản 28.504,10 đồng và bán ra 29.707,60 đồng. Bảng Anh (GBP) được niêm yết tương ứng ở mức 33.700,78 đồng, 34.041,20 đồng và 35.132,35 đồng.

Đồng franc Thụy Sĩ (CHF) có giá mua tiền mặt 30.625,65 đồng, mua chuyển khoản 30.935 đồng và bán ra 31.926,59 đồng. Trong khi đó, đô la Australia (AUD) được mua tiền mặt ở mức 17.668,37 đồng, mua chuyển khoản 17.846,84 đồng và bán ra 18.418,90 đồng. Đô la Canada (CAD) có giá bán 18.730,75 đồng; đô la Singapore (SGD) bán ra 20.559,03 đồng.

Ở nhóm ngoại tệ châu Á, yen Nhật (JPY) được mua tiền mặt 158,33 đồng và bán ra 165,24 đồng; baht Thái Lan (THB) có giá bán 782,02 đồng. Nhân dân tệ Trung Quốc (CNY) được mua tiền mặt 3.773,12 đồng, mua chuyển khoản 3.811,24 đồng và bán ra 3.933,40 đồng. Đô la Hong Kong (HKD) có giá bán 3.357,85 đồng, trong khi won Hàn Quốc (KRW) bán ra 20,33 đồng.

Đáng chú ý, dinar Kuwait (KWD) có giá mua chuyển khoản 83.381,79 đồng và bán ra 87.425,60 đồng, cao nhất trong các ngoại tệ được liệt kê. Dinar Bahrain không xuất hiện trong bảng tỷ giá lần này.

Một số ngoại tệ khác được niêm yết giá bán gồm ringgit Malaysia (MYR) 6.395,08 đồng, riyal Saudi Arabia (SAR) 7.137,64 đồng, krone Na Uy (NOK) 2.828,12 đồng, krone Đan Mạch (DKK) 3.949,09 đồng, rupee Ấn Độ (INR) 282,18 đồng, ruble Nga (RUB) 334,69 đồng và krona Thụy Điển (SEK) 2.660,96 đồng.