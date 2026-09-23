Tỷ giá ngoại tệ ngày 23/9: USD ở 26.210 đồng, KWD dẫn đầu bảng giá bán

Theo bảng tỷ giá cập nhật ngày 23/9, USD được Vietcombank niêm yết mua tiền mặt ở mức 25.800 đồng/USD, mua chuyển khoản 25.830 đồng và bán ra 26.210 đồng. Đây tiếp tục là một trong những mức tỷ giá đáng chú ý trên thị trường ngoại tệ.

Trong nhóm các đồng tiền chủ chốt, GBP có giá mua tiền mặt 33.860,13 đồng, mua chuyển khoản 34.202,16 đồng và bán ra 35.298,07 đồng. EUR được mua tiền mặt ở mức 29.045,43 đồng, mua chuyển khoản 29.338,82 đồng và bán ra 30.577,21 đồng.

Đáng chú ý, CHF được Vietcombank mua tiền mặt ở mức 30.956,55 đồng, mua chuyển khoản 31.269,24 đồng và bán ra 32.271,18 đồng. KWD tiếp tục là đồng tiền có giá trị quy đổi cao, với giá mua chuyển khoản 84.186,94 đồng và bán ra 88.268,79 đồng.

Một số tỷ giá khác gồm AUD bán ra 18.786,87 đồng, CAD 18.833,47 đồng, SGD 20.750,74 đồng, HKD 3.380,67 đồng, CNY 3.945,28 đồng và JPY 170,86 đồng. KRW được mua tiền mặt 16,57 đồng, mua chuyển khoản 18,41 đồng và bán ra 19,98 đồng.

Ở nhóm chỉ có giá mua chuyển khoản, MYR bán ra 6.456,32 đồng, NOK 2.814,71 đồng, RUB 326,54 đồng, SAR 7.185,32 đồng, SEK 2.704,06 đồng; INR bán ra 282,05 đồng và DKK 4.063,83 đồng.