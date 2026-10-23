Tỷ giá ngoại tệ ngày 23/10: USD bán ra quanh 26.040 đồng

USD bán ra quanh 26.040 đồng. (Ảnh minh hoạ)

Tỷ giá trung tâm và giá bán ra của đồng USD tại các ngân hàng thương mại lớn tiếp tục duy trì vùng ổn định, trong khi các đồng tiền chủ chốt khác ghi nhận diễn biến điều chỉnh trái chiều theo xu hướng thị trường quốc tế.

Tại Vietcombank, giá USD được mua tiền mặt ở mức 25.630 VND/USD, mua chuyển khoản 25.660 VND/USD và bán ra 26.040 VND/USD. Euro được niêm yết mua tiền mặt 28.258 VND/EUR, mua chuyển khoản 28.544 VND/EUR, bán ra 29.749 VND/EUR. Bảng Anh có giá mua tiền mặt 33.729 VND/GBP, mua chuyển khoản 34.070 VND/GBP và bán ra 35.162 VND/GBP. Với yên Nhật, các mức tương ứng là 158,73 VND/JPY, 160,33 VND/JPY và 169,66 VND/JPY.

Tại Nam A Bank, giá USD mua tiền mặt 25.600 VND/USD, mua chuyển khoản 25.650 VND/USD và bán ra 26.027 VND/USD. Euro được mua tiền mặt ở mức 28.496 VND/EUR, mua chuyển khoản 28.691 VND/EUR và bán ra 29.487 VND/EUR.

Bảng Anh có giá mua tiền mặt 33.844 VND/GBP, mua chuyển khoản 34.169 VND/GBP và bán ra 35.183 VND/GBP. Yên Nhật được mua tiền mặt 158,50 VND/JPY, mua chuyển khoản 161,50 VND/JPY và bán ra 166,89 VND/JPY.

Tại Ngân hàng NCB, giá USD được mua tiền mặt trong khoảng 25.270–25.280 VND/USD tùy mệnh giá, mua chuyển khoản 25.530 VND/USD và bán chuyển khoản 26.200 VND/USD. Euro có giá mua tiền mặt 27.890 VND/EUR, mua chuyển khoản 28.040 VND/EUR và bán chuyển khoản 30.115 VND/EUR.

Bảng Anh được mua tiền mặt 33.952 VND/GBP, mua chuyển khoản 34.072 VND/GBP và bán chuyển khoản 35.373 VND/GBP. Yên Nhật có giá mua tiền mặt 159,24 VND/JPY, mua chuyển khoản 160,44 VND/JPY và bán chuyển khoản 170,79 VND/JPY.

Trên thị trường thế giới, theo dữ liệu từ các hãng tin quốc tế và các nền tảng tài chính như Reuters và Kitco, đồng USD ghi nhận diễn biến giằng co trong biên độ hẹp khi giới đầu tư chờ đợi các tín hiệu chính sách tiếp theo từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ.

Chỉ số USD Index duy trì xu hướng vận động thận trọng. Trong khi đó, các đồng tiền chủ chốt trong giỏ tiền tệ quốc tế như Euro, Bảng Anh và Yên Nhật chịu áp lực điều chỉnh nhẹ theo các dữ liệu kinh tế vĩ mô khu vực và thế giới, với tỷ giá quy đổi ghi nhận sự biến động phân hóa nhẹ trong phiên giao dịch mới nhất.

Các chuyên gia kinh tế nhận định thị trường ngoại tệ trong ngắn hạn sẽ tiếp tục duy trì trạng thái vận động trong biên độ hẹp, chịu tác động chủ yếu từ cung cầu ngoại tệ nội địa và các biến động của thị trường tài chính toàn cầu.

Tâm lý thận trọng của các doanh nghiệp và nhà đầu tư giúp hạn chế các biến động đột ngột, đồng thời duy trì sự ổn định tương đối cho thị trường tiền tệ trong nước trước các diễn biến mới của kinh tế thế giới.