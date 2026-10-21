Tỷ giá ngoại tệ ngày 21/10/2026: USD mua vào 25.680 đồng

Theo bảng tỷ giá cập nhật đầu giờ sáng ngày 21/10/2026 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), đồng euro (EUR) được niêm yết ở mức mua tiền mặt 28.300,60 đồng/EUR, mua chuyển khoản 28.586,47 đồng/EUR và bán ra 29.793,37 đồng/EUR.

Đối với bảng Anh (GBP), tỷ giá mua tiền mặt là 33.594,21 đồng/GBP, mua chuyển khoản 33.933,54 đồng/GBP và bán ra 35.021,16 đồng/GBP. Đồng yen Nhật (JPY) được niêm yết ở mức mua tiền mặt 157,21 đồng/JPY, mua chuyển khoản 158,80 đồng/JPY và bán ra 169,04 đồng/JPY.

Đồng đô la Australia (AUD) có giá mua tiền mặt 17.610,05 đồng/AUD, mua chuyển khoản 17.787,93 đồng/AUD và bán ra 18.358,06 đồng/AUD. Trong khi đó, đô la Singapore (SGD) được niêm yết ở mức 19.696,97 đồng/SGD khi mua tiền mặt, 19.895,93 đồng/SGD khi mua chuyển khoản và 20.574,74 đồng/SGD khi bán ra.

Một số ngoại tệ khác cũng được niêm yết trong bảng tỷ giá gồm đô la Canada (CAD), franc Thụy Sĩ (CHF), đô la Hong Kong (HKD), nhân dân tệ Trung Quốc (CNY), baht Thái Lan (THB), krone Đan Mạch (DKK), rupee Ấn Độ (INR), won Hàn Quốc (KRW), dinar Kuwait (KWD), ringgit Malaysia (MYR) và krone Na Uy (NOK).

Tỷ giá mua, bán giữa các ngoại tệ có sự khác biệt. Với một số đồng tiền, bảng niêm yết không ghi nhận giá mua tiền mặt nhưng vẫn có giá mua chuyển khoản và giá bán.