Theo bảng tỷ giá được Vietcombank công bố ngày 20/11, đồng USD được niêm yết giá mua tiền mặt ở mức 25.530 đồng, mua chuyển khoản 25.560 đồng và bán ra 25.940 đồng.

Trong nhóm các ngoại tệ có giá trị cao, bảng Anh (GBP) được ngân hàng niêm yết giá mua tiền mặt 32.836,08 đồng, mua chuyển khoản 33.167,76 đồng và bán ra 34.231,08 đồng. Franc Thụy Sĩ (CHF) có giá mua tiền mặt 29.773,71 đồng, mua chuyển khoản 30.074,45 đồng và bán ra 31.038,60 đồng.

Đồng euro (EUR) được giao dịch ở mức 27.529,42 đồng chiều mua tiền mặt, 27.807,49 đồng mua chuyển khoản và 28.981,72 đồng bán ra. Trong khi đó, đô la Australia (AUD) có giá bán 17.388,87 đồng; đô la Canada (CAD) đạt 18.250,74 đồng và đô la Singapore (SGD) được niêm yết ở mức 20.274,85 đồng.

Một số ngoại tệ khác cũng ghi nhận mức giá bán đáng chú ý. Đô la Hong Kong (HKD) được niêm yết 3.346,47 đồng; nhân dân tệ Trung Quốc (CNY) ở mức 3.924,46 đồng; baht Thái Lan (THB) đạt 774,32 đồng và yen Nhật (JPY) ở mức 166,16 đồng.

Dinar Kuwait (KWD) tiếp tục dẫn đầu bảng tỷ giá với giá mua chuyển khoản 82.854,34 đồng và bán ra 86.872,98 đồng. Các ngoại tệ khác gồm ringgit Malaysia (MYR) có giá bán 6.327,25 đồng, krone Đan Mạch (DKK) đạt 3.852,83 đồng, rupee Ấn Độ (INR) ở mức 286,25 đồng, krone Na Uy (NOK) đạt 2.691,39 đồng và won Hàn Quốc (KRW) được niêm yết 20,06 đồng.