Tỷ giá ngoại tệ ngày 20/09: USD, EUR, GBP và JPY duy trì trạng thái ổn định

USD, EUR, GBP và JPY duy trì trạng thái ổn định. (Ảnh minh hoạ)

Ghi nhận tại Vietcombank, giá USD được niêm yết ở mức 25.800 VND/USD (mua tiền mặt), 25.830 VND/USD (mua chuyển khoản) và 26.210 VND/USD (bán ra). Đồng Euro (EUR) có giá mua chuyển khoản 29.413,09 VND/EUR và bán ra 30.654,61 VND/EUR. Đồng Bảng Anh (GBP) được thu mua chuyển khoản ở mức 34.227,7 VND/GBP và bán ra 35.324,50 VND/GBP. Trong khi đó, đồng Yên Nhật (JPY) ghi nhận mức mua chuyển khoản 158,98 VND/JPY và bán ra 169,95 VND/JPY.

Tại Ngân hàng Á Châu (ACB), giá USD giao dịch quanh vùng 25.830 VND/USD ở chiều mua vào và 26.190 VND/USD ở chiều bán ra. Các ngoại tệ khác như EUR và GBP dao động nhẹ so với phiên trước, niêm yết bán ra lần lượt ở mức 29.383 VND/EUR và 34.313 VND/GBP.

Tại Ngân hàng Quốc Dân (NCB) và Nam Á Bank, tỷ giá USD/VND hiện niêm yết bán ra phổ biến ở mức 26.212 VND/USD đến 26.370 VND/USD. Tỷ giá EUR bán ra duy trì ở vùng 30.351 - 30.925 VND/EUR; đồng JPY bán ra khoảng 168,42 - 170,14 VND/JPY.

Trên thị trường quốc tế, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động của đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt đóng cửa tuần giao dịch quanh mức 100,22 điểm. Theo dữ liệu từ Investing.com và Reuters, thị trường tiền tệ toàn cầu đang có diễn biến thận trọng. Sự đi ngang của DXY đến từ tâm lý quan sát của các nhà đầu tư trước các tín hiệu chính sách tiền tệ tiếp theo từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và tình hình kinh tế khu vực châu Âu.

Đánh giá tổng quan cho thấy thị trường ngoại tệ trong nước và quốc tế đang trải qua giai đoạn biến động trong biên độ hẹp. Xu hướng giao dịch cân bằng giúp đáp ứng tốt nhu cầu ngoại tệ hợp pháp của doanh nghiệp cũng như cá nhân trong giai đoạn hiện tại.