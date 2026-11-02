Tỷ giá ngoại tệ ngày 2/11: USD trong nước giữ ổn định, thị trường quốc tế biến động thận trọng

USD trong nước giữ ổn định, thị trường quốc tế biến động thận trọng. (Ảnh minh hoạ)

Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam và USD ở mức 25.631 đồng/USD, điều chỉnh giảm 6 đồng/USD so với phiên cuối tuần trước. Trên thị trường liên ngân hàng và hệ thống các ngân hàng thương mại, giá mua bán các đồng tiền chủ chốt như USD, EUR, GBP và JPY không xuất hiện biến động đột biến, chủ yếu duy trì xu hướng tích lũy và thăm dò. Chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra tiếp tục được các đơn vị duy trì ở mức an toàn nhằm quản trị rủi ro thanh khoản đầu tuần.

Tại Vietcombank, giá USD tiền mặt niêm yết ở mức 25.580 VNĐ/USD chiều mua vào và 25.990 VNĐ/USD chiều bán ra, giữ ổn định so với phiên trước.

Đối với các ngoại tệ khác tại Vietcombank, đồng EUR được giao dịch ở mức 28.060,56 VND/EUR mua vào và 29.540,79 VND/ EUR bán ra; đồng GBP ghi nhận 33.654,07 VND/GBP mua vào và 35.083,71 VND/GBP bán ra; đồng JPY niêm yết quanh ngưỡng 157,44 VND/JPY mua vào và 168,28 VND/JPY bán ra.

Tại ACB, giá USD mua vào tiền mặt được ấn định ở mức 25.590 VNĐ/USD và bán ra ở mức 25.980 VNĐ/USD. Cùng thời điểm, Nam Á Bank niêm yết giá USD mua vào chuyển khoản là 25.560 VNĐ/USD và bán ra ở mức 25.279 VNĐ/USD.

Tại NCB, mức giá giao dịch USD ghi nhận ở mức 25.280 VNĐ/USD mua tiền mặt, 25.530 VNĐ/USD mua chuyển khoản và giá bán ra chuyển khoản đạt 26.230 VNĐ/USD. Tại VietinBank, giá USD được giao dịch phổ biến ở mức 25.545 đồng/USD chiều mua và 25.990 VNĐ/USD chiều bán ra.

Trên thị trường quốc tế, chỉ số USD Index (DXY) đo lường sức mạnh của đồng bạc xanh so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt duy trì quanh mốc 101,83 điểm, phản ánh tâm lý quan sát của giới đầu tư trước thềm các báo cáo kinh tế quan trọng.

Tỷ giá EUR/USD dao động trong biên độ hẹp quanh vùng 0,8954 - 0,8963 USD đổi 1 EUR, cho thấy sức ép nhẹ lên đồng tiền chung châu Âu. Các đồng ngoại tệ mạnh như bảng Anh (GBP) và yen Nhật (JPY) cũng diễn biến tương đối trầm lắng trên các sàn giao dịch quốc tế, chủ yếu giằng co quanh các ngưỡng kháng cự và hỗ trợ kỹ thuật ngắn hạn.

Diễn biến tỷ giá trong ngày đầu tuần cho thấy tâm lý thận trọng bao trùm cả thị trường trong nước lẫn quốc tế.

Việc tỷ giá trung tâm hạ nhiệt nhẹ cùng nguồn cung ngoại tệ dồi dào từ kiều hối và cán cân thương mại thặng dư đang hỗ trợ đáng kể cho sự cân bằng của thị trường nội địa.

Trong ngắn hạn, các chuyên gia tài chính cho rằng biến động của các cặp tỷ giá sẽ tiếp tục phụ thuộc vào định hướng chính sách tiền tệ của các ngân hàng trung ương lớn cũng như diễn biến của dòng vốn thương mại toàn cầu.