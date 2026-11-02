Tỷ giá ngoại tệ ngày 2/11: USD duy trì dưới 26.000 đồng, euro áp sát 29.700 đồng

Theo bảng tỷ giá niêm yết tại Vietcombank ngày 2/11/2026, đồng USD được mua vào ở mức 25.580 đồng/USD đối với giao dịch tiền mặt và 25.610 đồng/USD đối với chuyển khoản. Giá bán ra được niêm yết ở mức 25.990 đồng/USD.

Ở nhóm các đồng tiền chủ chốt, đồng euro (EUR) được Vietcombank niêm yết giá mua tiền mặt 28.141,01 đồng/EUR, mua chuyển khoản 28.425,26 đồng/EUR và bán ra 29.625,48 đồng/EUR.

Đồng bảng Anh (GBP) có giá mua tiền mặt 33.752,11 đồng/GBP, mua chuyển khoản 34.093,04 đồng/GBP và bán ra 35.185,92 đồng/GBP. Đồng franc Thụy Sĩ (CHF) được giao dịch ở mức 30.616,13 đồng/CHF chiều mua tiền mặt, 30.925,38 đồng/CHF chiều chuyển khoản và 31.916,71 đồng/CHF chiều bán ra.

Một số ngoại tệ khác cũng có mức niêm yết đáng chú ý. Đô la Australia (AUD) có giá mua tiền mặt 17.678 đồng, mua chuyển khoản 17.856,57 đồng và bán ra 18.428,97 đồng.

Đô la Singapore (SGD) lần lượt ở mức 19.668,24 đồng, 19.866,91 đồng và 20.544,81 đồng. Đô la Canada (CAD) được mua tiền mặt ở mức 18.009,62 đồng, mua chuyển khoản 18.191,53 đồng và bán ra 18.774,67 đồng.

Trong khi đó, đồng yen Nhật (JPY) được niêm yết ở mức 157,92 đồng/JPY chiều mua tiền mặt, 159,51 đồng/JPY chiều mua chuyển khoản và 168,80 đồng/JPY chiều bán ra. Nhân dân tệ Trung Quốc (CNY) có giá mua tiền mặt 3.779,79 đồng, mua chuyển khoản 3.817,97 đồng và bán ra 3.940,35 đồng.

Đô la Hong Kong (HKD) được bán ra ở mức 3.351,55 đồng; won Hàn Quốc (KRW) ở mức 20,15 đồng; baht Thái Lan (THB) ở mức 782,50 đồng. Đáng chú ý, đồng dinar Kuwait (KWD) tiếp tục có mức giá bán ra cao, đạt 87.267,47 đồng.