Theo bảng tỷ giá ngoại tệ cập nhật ngày 18/11/2026 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), đồng USD được niêm yết ở mức 25.490 đồng/USD đối với giao dịch mua tiền mặt, 25.520 đồng/USD đối với mua chuyển khoản và 25.900 đồng/USD ở chiều bán ra.

Trong nhóm các đồng tiền chủ chốt, đồng EUR được niêm yết giá mua tiền mặt ở mức 27.569,29 đồng/EUR, mua chuyển khoản 27.847,77 đồng/EUR và bán ra 29.023,76 đồng/EUR.

Đối với đồng bảng Anh (GBP), tỷ giá mua tiền mặt là 33.045,57 đồng/GBP, mua chuyển khoản 33.379,36 đồng/GBP và bán ra 34.449,55 đồng/GBP. Đồng yen Nhật (JPY) có giá mua tiền mặt 155,32 đồng/JPY, mua chuyển khoản 156,89 đồng/JPY và bán ra 166,02 đồng/JPY.

Một số đồng tiền khác cũng được cập nhật với mức giá đáng chú ý. Đồng đô la Australia (AUD) có giá mua tiền mặt 16.897,31 đồng, mua chuyển khoản 17.067,99 đồng và bán ra 17.615,21 đồng. Đồng đô la Singapore (SGD) lần lượt được niêm yết ở mức 19.426,18 đồng, 19.622,41 đồng và 20.292,08 đồng.

Trong khi đó, đồng đô la Canada (CAD) có giá mua tiền mặt 17.518,87 đồng, mua chuyển khoản 17.695,83 đồng và bán ra 18.263,18 đồng. Đồng franc Thụy Sĩ (CHF) được niêm yết ở mức 29.847,82 đồng chiều mua tiền mặt, 30.149,31 đồng chiều mua chuyển khoản và 31.115,93 đồng chiều bán ra.

Đối với các đồng tiền châu Á, đồng nhân dân tệ Trung Quốc (CNY) có giá mua tiền mặt 3.759,53 đồng, mua chuyển khoản 3.797,50 đồng và bán ra 3.919,25 đồng. Đồng won Hàn Quốc (KRW) lần lượt ở mức 16,61 đồng, 18,45 đồng và 20,02 đồng.

Một số ngoại tệ không có mức niêm yết mua tiền mặt trong bảng cập nhật, gồm krone Đan Mạch (DKK), rupee Ấn Độ (INR), dinar Kuwait (KWD), ringgit Malaysia (MYR) và krone Na Uy (NOK). Các mức giá mua chuyển khoản và bán ra vẫn được công bố tương ứng.

Tỷ giá trên là mức niêm yết tại thời điểm cập nhật ngày 18/11/2026. Tỷ giá thực tế có thể được áp dụng theo biểu niêm yết và điều kiện giao dịch của từng ngân hàng.