Theo bảng tỷ giá ngoại tệ đầu giờ sáng ngày 17/11/2026, Vietcombank niêm yết đồng USD ở mức 25.540 đồng/USD mua tiền mặt, 25.570 đồng/USD mua chuyển khoản và 25.950 đồng/USD bán ra.

Trong nhóm các ngoại tệ chủ chốt, đồng euro (EUR) được niêm yết giá mua tiền mặt 27.595,34 đồng, mua chuyển khoản 27.874,08 đồng và bán ra 29.051,10 đồng. Bảng Anh (GBP) có giá mua tiền mặt 33.089,81 đồng, mua chuyển khoản 33.424,05 đồng và bán ra 34.495,56 đồng.

Đồng franc Thụy Sĩ (CHF) được giao dịch ở mức 29.873,88 đồng mua tiền mặt, 30.175,64 đồng mua chuyển khoản và 31.143,01 đồng bán ra. Trong khi đó, đô la Australia (AUD) có giá bán 17.631,12 đồng; đô la Singapore (SGD) đạt 20.323,63 đồng và đô la Canada (CAD) được niêm yết ở mức 18.302,51 đồng.

Ở nhóm tiền tệ châu Á, yên Nhật (JPY) có giá bán ra 166,22 đồng; nhân dân tệ Trung Quốc (CNY) đạt 3.926,69 đồng; đô la Hong Kong (HKD) ở mức 3.346,28 đồng. Đồng baht Thái Lan (THB) được niêm yết giá bán 776,68 đồng, trong khi won Hàn Quốc (KRW) có giá bán 20,08 đồng.

Đáng chú ý, dinar Kuwait (KWD) tiếp tục dẫn đầu bảng tỷ giá với giá mua chuyển khoản 82.940,22 đồng và bán ra 86.962,97 đồng. Một số ngoại tệ khác cũng được niêm yết gồm ringgit Malaysia (MYR) với giá bán 6.365,29 đồng; krone Đan Mạch (DKK) ở mức 3.861,80 đồng; rupee Ấn Độ (INR) đạt 284,44 đồng và krone Na Uy (NOK) ở mức 2.724,53 đồng.