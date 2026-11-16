Tỷ giá ngoại tệ ngày 16/11: USD duy trì giá bán 25.910 đồng, EUR áp sát 29.200 đồng

Theo bảng niêm yết, đô la Mỹ (USD) được Vietcombank giao dịch ở mức 25.500 đồng mua tiền mặt, 25.530 đồng mua chuyển khoản và 25.910 đồng bán ra.

Đối với euro (EUR), ngân hàng niêm yết giá mua tiền mặt 27.707,83 đồng, mua chuyển khoản 27.987,71 đồng và bán ra 29.169,60 đồng. Bảng Anh (GBP) có giá mua tiền mặt 33.161,18 đồng, mua chuyển khoản 33.496,15 đồng và bán ra 34.570,06 đồng.

Một số ngoại tệ khác cũng ghi nhận mức niêm yết đáng chú ý. Franc Thụy Sĩ (CHF) có giá bán 31.239,66 đồng; đô la Singapore (SGD) đạt 20.322,05 đồng; đô la Australia (AUD) ở mức 17.747,46 đồng và đô la Canada (CAD) được bán ra với giá 18.333,09 đồng.

Ở nhóm tiền tệ châu Á, nhân dân tệ Trung Quốc (CNY) có giá bán 3.917,19 đồng; đô la Hong Kong (HKD) ở mức 3.340,96 đồng; yên Nhật (JPY) đạt 165,52 đồng và won Hàn Quốc (KRW) được niêm yết ở mức 20,05 đồng. Baht Thái Lan (THB) có giá bán 775,25 đồng.

Đối với các ngoại tệ khác, krone Đan Mạch (DKK) có giá bán 3.877,77 đồng, rupee Ấn Độ (INR) đạt 282,99 đồng, dinar Kuwait (KWD) ở mức 86.884,32 đồng, ringgit Malaysia (MYR) đạt 6.366,31 đồng, krone Na Uy (NOK) được bán ra với giá 2.753,87 đồng.

Các mức tỷ giá trên phản ánh giá niêm yết tại Vietcombank đầu giờ sáng ngày 16/11/2026. Tỷ giá thực tế có thể thay đổi tùy thời điểm giao dịch và hình thức mua bán ngoại tệ.