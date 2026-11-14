Tỷ giá ngoại tệ ngày 14/11: USD niêm yết 25.910 đồng, KWD gần 86.900 đồng

Theo bảng tỷ giá niêm yết tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), sáng 14/11, đồng USD (đô la Mỹ) có giá mua tiền mặt 25.500 đồng/USD, mua chuyển khoản 25.530 đồng/USD và bán ra 25.910 đồng/USD.

Trong nhóm các đồng tiền chủ chốt, euro (EUR) được Vietcombank niêm yết giá mua tiền mặt 27.707,83 đồng, mua chuyển khoản 27.987,71 đồng và bán ra 29.169,60 đồng. Bảng Anh (GBP) có giá mua tiền mặt 33.161,18 đồng, mua chuyển khoản 33.496,15 đồng và bán ra 34.570,06 đồng.

Đáng chú ý, franc Thụy Sĩ (CHF) được niêm yết giá mua tiền mặt 29.966,52 đồng, mua chuyển khoản 30.269,21 đồng và bán ra 31.239,66 đồng.

Đô la Singapore (SGD) có giá mua vào lần lượt 19.454,88 đồng và 19.651,39 đồng, giá bán ra 20.322,05 đồng. Đô la Australia (AUD) được mua tiền mặt ở mức 17.024,18 đồng, mua chuyển khoản 17.196,14 đồng và bán ra 17.747,46 đồng.

Ở nhóm tiền tệ châu Á, đô la Hong Kong (HKD) có giá bán 3.340,96 đồng; nhân dân tệ Trung Quốc (CNY) ở mức 3.917,19 đồng; yên Nhật (JPY) được bán ra 165,52 đồng. Đô la Canada (CAD) có giá bán 18.333,09 đồng, trong khi baht Thái Lan (THB) được niêm yết ở mức 775,25 đồng.

Một số ngoại tệ khác cũng ghi nhận mức bán đáng chú ý như won Hàn Quốc (KRW) ở mức 20,05 đồng, dinar Kuwait (KWD) đạt 86.884,32 đồng và ringgit Malaysia (MYR) ở mức 6.366,31 đồng. Rupee Ấn Độ (INR) được bán ra 282,99 đồng, còn krone Đan Mạch (DKK) ở mức 3.877,77 đồng.