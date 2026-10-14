Tỷ giá ngoại tệ ngày 14/10: Bảng Anh vượt 34.800 đồng, USD bán ra 26.100 đồng

Theo bảng tỷ giá niêm yết tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), ngày 14/10/2026, giá mua và bán giữa các ngoại tệ có sự khác biệt đáng kể. Trong đó, bảng Anh, franc Thụy Sĩ và đô la Singapore là những đồng tiền có mức giá đáng chú ý.

Cụ thể, đô la Mỹ (USD) được Vietcombank mua tiền mặt ở mức 25.690 đồng, mua chuyển khoản 25.720 đồng và bán ra 26.100 đồng. Với đồng euro (EUR), giá mua tiền mặt là 28.225,74 đồng, mua chuyển khoản 28.510,84 đồng và bán ra 29.714,48 đồng.

Đối với bảng Anh (GBP), ngân hàng niêm yết giá mua tiền mặt 33.413,92 đồng, mua chuyển khoản 33.751,43 đồng và bán ra 34.833,13 đồng. Franc Thụy Sĩ (CHF) có giá mua tiền mặt 30.311,27 đồng, mua chuyển khoản 30.617,44 đồng và bán ra 31.598,70 đồng.

Ở nhóm ngoại tệ châu Á, đô la Singapore (SGD) được mua tiền mặt ở mức 19.713,57 đồng, mua chuyển khoản 19.912,70 đồng và bán ra 20.592,03 đồng. Đô la Australia (AUD) có giá mua tiền mặt 17.599,43 đồng, mua chuyển khoản 17.777,20 đồng và bán ra 18.346,94 đồng. Đô la Canada (CAD) được mua tiền mặt 17.707,25 đồng, mua chuyển khoản 17.886,12 đồng và bán ra 18.459,35 đồng.

Một số ngoại tệ khác cũng được niêm yết với mức giá đáng chú ý. Đô la Hong Kong (HKD) có giá bán 3.364,76 đồng; nhân dân tệ Trung Quốc (CNY) bán ra 3.932,55 đồng; yen Nhật (JPY) bán ra 168,70 đồng; won Hàn Quốc (KRW) bán ra 20,14 đồng. Trong khi đó, baht Thái Lan (THB) được bán ra ở mức 788,88 đồng.

Dinar Kuwait (KWD) có giá mua chuyển khoản 83.585,96 đồng và bán ra 87.639,25 đồng, cao nhất trong số các ngoại tệ xuất hiện trên bảng. Một số đồng tiền như krone Đan Mạch (DKK), rupee Ấn Độ (INR), ringgit Malaysia (MYR) và krone Na Uy (NOK) không có giá mua tiền mặt được công bố trong bảng niêm yết này.