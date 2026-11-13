Tỷ giá ngoại tệ ngày 13/11: Bảng Anh vượt 34.500 đồng, USD duy trì trên 25.800 đồng

Theo bảng tỷ giá niêm yết tại Vietcombank, đồng USD được giao dịch ở mức 25.460 đồng/USD mua tiền mặt, 25.490 đồng/USD mua chuyển khoản và 25.870 đồng/USD bán ra.

Đối với euro (EUR), ngân hàng niêm yết giá mua tiền mặt ở mức 27.717,26 đồng, mua chuyển khoản 27.997,23 đồng và bán ra 29.179,59 đồng. Bảng Anh (GBP) có giá mua tiền mặt 33.187,14 đồng, mua chuyển khoản 33.522,37 đồng và bán ra 34.597,20 đồng.

Trong nhóm các đồng tiền có giá trị niêm yết cao, franc Thụy Sĩ (CHF) được mua tiền mặt ở mức 30.063,64 đồng, mua chuyển khoản 30.367,31 đồng và bán ra 31.340,99 đồng.

Đô la Australia (AUD) có giá mua tiền mặt 17.075,25 đồng, mua chuyển khoản 17.247,73 đồng và bán ra 17.800,75 đồng. Đô la Singapore (SGD) lần lượt được niêm yết ở mức 19.456,34 đồng, 19.652,87 đồng và 20.323,62 đồng.

Một số ngoại tệ khác cũng có mức bán ra đáng chú ý như đô la Canada (CAD) ở mức 18.300,74 đồng; nhân dân tệ Trung Quốc (CNY) ở mức 3.912,45 đồng; đô la Hong Kong (HKD) ở mức 3.336,49 đồng và baht Thái Lan (THB) ở mức 776,56 đồng.

Dinar Kuwait (KWD) tiếp tục là đồng tiền có mức niêm yết cao nhất trong bảng, với giá mua chuyển khoản 82.736,03 đồng và bán ra 86.749,30 đồng.