Tỷ giá ngoại tệ ngày 12/11/2026: USD được niêm yết quanh mức 25.640 đồng

Theo bảng tỷ giá ngoại tệ được Vietcombank cập nhật ngày 12/11/2026, đồng USD được ngân hàng niêm yết với mức mua tiền mặt 25.430,03 đồng, mua chuyển khoản 25.460 đồng và bán ra 25.640 đồng.

Đối với đồng euro (EUR), Vietcombank niêm yết giá mua tiền mặt ở mức 29.882,35 đồng, mua chuyển khoản 28.923,54 đồng và bán ra 29.833,35 đồng. Đồng bảng Anh (GBP) có giá mua tiền mặt 33.340,79 đồng, mua chuyển khoản 33.677,56 đồng và bán ra 34.767,46 đồng.

Trong nhóm các đồng tiền châu Á, đồng yên Nhật (JPY) được niêm yết ở mức 155,52 đồng khi mua tiền mặt, 157,09 đồng khi mua chuyển khoản và 166,28 đồng khi bán ra. Đồng đô la Australia (AUD) có giá mua tiền mặt 17.980,25 đồng, mua chuyển khoản 17.981,79 đồng và bán ra 18.010,26 đồng.

Với đồng đô la Singapore (SGD), ngân hàng niêm yết giá mua tiền mặt 18.049,18 đồng, mua chuyển khoản 18.081,69 đồng và bán ra 20.383,76 đồng. Đồng nhân dân tệ Trung Quốc (CNY) có giá mua tiền mặt 3.745,74 đồng, mua chuyển khoản 3.783,58 đồng và bán ra 3.804 đồng.

Một số ngoại tệ khác cũng được Vietcombank niêm yết gồm đô la Canada (CAD) ở mức 17.589,77 đồng mua tiền mặt và 18.347,58 đồng bán ra; franc Thụy Sĩ (CHF) lần lượt ở mức 30.250,34 đồng và 31.535,47 đồng; đô la Hong Kong (HKD) ở mức 3.777,66 đồng và 3.832,64 đồng.

Đối với các ngoại tệ không có niêm yết giá mua tiền mặt, ngân hàng công bố tỷ giá mua chuyển khoản và bán ra. Trong đó, đồng dinar Kuwait (KWD) có giá mua chuyển khoản 82.746,55 đồng và bán ra 86.760,49 đồng; đồng krona Na Uy (NOK) lần lượt ở mức 6.228,83 đồng và 6.364,58 đồng.