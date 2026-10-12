Tỷ giá ngoại tệ ngày 12/10: Giá USD ngân hàng duy trì vùng bán ra 26.070 đồng

Giá USD ngân hàng duy trì vùng bán ra 26.070 đồng. (Ảnh minh hoạ)

Thị trường ngoại tệ trong nước ghi nhận xu hướng giao dịch thận trọng tại hầu hết các ngân hàng thương mại. Tỷ giá USD/VND duy trì biên độ chênh lệch mua - bán ổn định. Các ngoại tệ khác như EUR, GBP và JPY tiếp tục có sự phân hóa nhẹ giữa các thương hiệu nhưng biến động không quá lớn so với các phiên giao dịch cuối tuần trước.

Tại Ngân hàng Vietcombank, giá USD niêm yết ở mức 25.660 đồng/USD mua vào và 26.070 đồng/USD bán ra. Tỷ giá Euro (EUR) tại Vietcombank được giao dịch ở mức 28.331,73 đồng/EUR (mua vào) và 29.826,12 đồng/EUR (bán ra). Tỷ giá Bảng Anh (GBP) giao dịch ở mức 33.402,94 đồng/GBP (mua vào) và 34.821,75 đồng/GBP (bán ra). Tỷ giá Yên Nhật (JPY) mua vào ở mức 157,62 đồng/JPY và bán ra ở mức 168,47 đồng/JPY.

Tại Ngân hàng Á Châu (ACB), giá USD được niêm yết ở mức 25.660 đồng/USD mua vào tiền mặt (25.690 đồng/USD mua chuyển khoản) và 26.050 đồng/USD bán ra.

Tại Ngân hàng Nam Á (Nam Á Bank), tỷ giá USD giao dịch ở mức 25.660 đồng/USD (mua tiền mặt), 25.710 đồng/USD (mua chuyển khoản) và 26.065 đồng/USD (bán ra).

Tại Ngân hàng Quốc Dân (NCB), tỷ giá USD niêm yết ở mức 25.290 đồng/USD (mua tiền mặt), 25.540 đồng/USD (mua chuyển khoản) và 26.060 đồng/USD (bán ra tiền mặt).

Tại Ngân hàng Công Thương Việt Nam (VietinBank), tỷ giá USD ghi nhận mức mua vào 25.565 đồng/USD và bán ra 26.105 đồng/USD.

Trên thị trường thế giới, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt ghi nhận giao dịch quanh vùng 101,93 - 102,22 điểm. Tỷ giá EUR/USD duy trì quanh ngưỡng 0,8929 EUR đổi 1 USD. Thị trường tài chính toàn cầu tiếp tục quan sát các chỉ số kinh tế vĩ mô từ Mỹ cũng như chính sách tiền tệ của các ngân hàng trung ương lớn để xác định xu hướng tiếp theo.

Nhìn chung, thị trường ngoại tệ trong nước đang duy trì trạng thái cân bằng với nguồn cung ngoại tệ dồi dào. Biên độ chênh lệch giữa giá mua và bán tại các ngân hàng tiếp tục duy trì ở mức hợp lý, đáp ứng tốt nhu cầu thanh toán và giao dịch ngoại thương của doanh nghiệp cũng như cá nhân.

Nguồn tham khảo: Vietcombank, Nam Á Bank, ACB, NCB, VietinBank, Webgia, TradingEconomics, ICE Futures (DXY).