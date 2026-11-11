Tỷ giá ngoại tệ ngày 11/11: USD và các đồng tiền chủ chốt biến động trong biên độ hẹp

USD và các đồng tiền chủ chốt biến động trong biên độ hẹp. (Ảnh minh hoạ)

Ghi nhận trong phiên giao dịch hôm nay, thị trường ngoại tệ trong nước ghi nhận diễn biến tương đối cân bằng. Tỷ giá USD/VND tại hệ thống các tổ chức tín dụng tiếp tục giữ nhịp đi ngang hoặc điều chỉnh nhẹ ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với các phiên liền trước. Bên cạnh đó, các đồng tiền lớn như đồng Euro (EUR), Bảng Anh (GBP) và Yên Nhật (JPY) cũng dao động quanh các mốc kỹ thuật quen thuộc, phản ánh trạng thái cung - cầu ngoại tệ ổn định trong nền kinh tế.

Tại Vietcombank, giá USD được niêm yết ở mức 25.380 VND/USD chiều mua tiền mặt (25.410 VND/USD mua chuyển khoản) và 25.790 VND/USD chiều bán ra. Tỷ giá EUR tại nhà băng này giao dịch ở mức 28.027,46 VND/EUR mua vào và 29.506,30 VND/EUR bán ra. Đồng GBP được niêm yết ở mức 33.515,21 VND/GBP mua vào và 34.939,38 VND/GBP bán ra. Tỷ giá JPY duy trì quanh ngưỡng 155,90 VND/JPY mua vào và 166,64 VND/JPY bán ra.

Tại ACB, giá USD giao dịch ở mức 25.390 VND/USD chiều mua tiền mặt, 25.420 VND/USD mua chuyển khoản và 25.780 VND/USD chiều bán ra. Trong khi đó, Nam Á Bank niêm yết giá USD ở mức 25.330 VND/USD mua tiền mặt, 25.380 VND/USD mua chuyển khoản và 25.777 VND/USD bán ra.

Tại NCB, giá mua vào USD bằng tiền mặt đạt 25.280 VND/USD, mua chuyển khoản là 25.530 VND/USD và bán ra ở mức 26.080 VND/USD. Tại VietinBank, giá USD niêm yết ở mức 25.240 VND/USD chiều mua vào và 25.780 VND/USD chiều bán ra. Chênh lệch mua - bán tại các ngân hàng thương mại nhìn chung tiếp tục được duy trì ở mức kiểm soát, phổ biến từ 360 đến 550 đồng mỗi USD.

Trên thị trường quốc tế, theo dữ liệu từ Investing.com, chỉ số US Dollar Index (DXY) duy trì trạng thái tích lũy quanh mốc 101,7 - 101,9 điểm sau phiên điều chỉnh nhẹ trước đó. Cặp tỷ giá EUR/USD dao động quanh mốc 1,1165 USD/EUR. Tỷ giá GBP/USD giao dịch ở mức 1,3345 USD/GBP. Trong khi đó, cặp tỷ giá USD/JPY giữ ở mức 158,75 JPY/USD. Nhìn chung, các đồng tiền chủ chốt trên sàn ngoại hối quốc tế hầu như chỉ biến động nhẹ quanh vùng tham chiếu do giới đầu tư đang chờ đợi thêm các dữ liệu vĩ mô mới.

Diễn biến tỷ giá trong phiên hôm nay cho thấy tâm lý quan sát thận trọng đang chiếm ưu thế trên cả thị trường trong nước lẫn quốc tế. Thanh khoản thị trường giữ ở mức hài hòa khi các định hướng điều hành tiền tệ chủ động, linh hoạt từ Ngân hàng Nhà nước tiếp tục hỗ trợ tốt cho sự ổn định của tỷ giá và mặt bằng vĩ mô cuối năm.