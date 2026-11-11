Tỷ giá ngoại tệ ngày 11/11: USD bán ra 25.790 đồng, bảng Anh tiến sát 35.000 đồng

Theo bảng tỷ giá niêm yết tại Vietcombank đầu giờ sáng ngày 11/11/2026, đồng đô la Mỹ (USD) có giá mua tiền mặt 25.380 đồng, mua chuyển khoản 25.410 đồng và bán ra 25.790 đồng.

Trong nhóm các ngoại tệ chủ chốt, bảng Anh (GBP) được niêm yết giá mua tiền mặt 33.515,21 đồng, mua chuyển khoản 33.853,75 đồng và bán ra 34.939,38 đồng. Đồng euro (EUR) có giá mua tiền mặt 28.027,46 đồng, mua chuyển khoản 28.310,56 đồng, bán ra 29.506,30 đồng.

Franc Thụy Sĩ (CHF) được ngân hàng niêm yết giá mua tiền mặt 30.449,05 đồng, mua chuyển khoản 30.756,62 đồng và bán ra 31.742,92 đồng. Trong khi đó, đô la Singapore (SGD) có giá mua tiền mặt 19.511,07 đồng, mua chuyển khoản 19.708,15 đồng và bán ra 20.380,89 đồng.

Một số ngoại tệ khác cũng ghi nhận mức niêm yết đáng chú ý. Đô la Australia (AUD) có giá bán 17.987,17 đồng; đô la Canada (CAD) ở mức 18.416,27 đồng; nhân dân tệ Trung Quốc (CNY) đạt 3.901,04 đồng; đô la Hong Kong (HKD) ở mức 3.325,95 đồng.

Đối với đồng yên Nhật (JPY), giá mua tiền mặt là 155,90 đồng, mua chuyển khoản 157,48 đồng và bán ra 166,64 đồng. Đồng baht Thái Lan (THB) được niêm yết tương ứng ở mức 676,57 đồng, 751,53 đồng và 783,42 đồng.

Ở nhóm ngoại tệ có giá trị quy đổi cao, dinar Kuwait (KWD) tiếp tục có mức giá bán nổi bật, đạt 86.647,73 đồng. Riyal Saudi Arabia (SAR) được bán ra ở mức 7.073,38 đồng, ringgit Malaysia (MYR) đạt 6.386,67 đồng và krone Đan Mạch (DKK) ở mức 3.922,48 đồng.

Ngoài ra, Vietcombank niêm yết giá bán krona Na Uy (NOK) ở mức 2.772,37 đồng, krona Thụy Điển (SEK) 2.673,97 đồng, rupee Ấn Độ (INR) 282,66 đồng, rúp Nga (RUB) 326,64 đồng và won Hàn Quốc (KRW) 19,94 đồng.