Tỷ giá ngoại tệ ngày 11/10: USD và các đồng tiền chủ chốt duy trì trạng thái ổn định

USD và các đồng tiền chủ chốt duy trì trạng thái ổn định. (Ảnh minh hoạ)

Trong ngày nghỉ cuối tuần, thị trường ngoại tệ trong nước ghi nhận sự ổn định về mặt niêm yết tại hầu hết các ngân hàng thương mại lớn. Tỷ giá đô la Mỹ (USD) cùng các đồng ngoại tệ mạnh như Euro (EUR), Bảng Anh (GBP) và Yên Nhật (JPY) chủ yếu đi ngang, duy trì mức niêm yết từ phiên chốt giao dịch cuối tuần trước. Chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra đối với các đồng tiền ngoại tệ tiếp tục được giữ ở khoảng cách an toàn nhằm phòng ngừa rủi ro biến động từ thị trường quốc tế.

Ghi nhận tại ngân hàng Vietcombank, giá USD hiện được niêm yết ở mức 25.660 VND/USD chiều mua tiền mặt, 25.690 VND/USD mua chuyển khoản và 26.070 VND/USD chiều bán ra. Đối với đồng Euro, Vietcombank giao dịch ở mức 28.331,73 VND/EUR chiều mua tiền mặt và 29.826,12 VND/EUR chiều bán ra. Đồng Bảng Anh (GBP) được niêm yết ở mức 33.402,90 VND/GBP mua tiền mặt và 34.821,80 VND/GBP bán ra. Yên Nhật (JPY) ghi nhận mức mua tiền mặt 157,62 VND/JPY và bán ra 168,47 VND/JPY. So với phiên liền trước, các mức giá này giữ nguyên trạng thái cân bằng.

Tại ngân hàng Nam Á Bank, giá mua tiền mặt USD ở mức 25.660 VND/USD, mua chuyển khoản 25.710 VND/USD và bán ra ở mức 26.065 VND/USD. Đồng EUR giao dịch ở mức mua tiền mặt 28.451 VND/EUR, bán ra 29.447 VND/EUR. Đồng GBP giao dịch mua tiền mặt ở mức 33.447 VND/GBP và bán ra 34.785 VND/GBP. Đồng JPY có giá mua tiền mặt 157,60 VND/JPY và bán ra 165,98 VND/JPY. Các con số này duy trì xu hướng ổn định so với phiên cập nhật trước đó.

Tại ngân hàng VietinBank, giá USD niêm yết cho giao dịch tiền mặt dưới 50 USD ở mức 24.825 VND/USD. Trong khi đó, đồng Euro niêm yết giá mua tiền mặt ở mức 28.181 VND/EUR và bán ra 29.901 VND/EUR. Biểu giá cho thấy mức điều chỉnh không đáng kể, phản ánh tâm lý quan sát chung trên toàn hệ thống ngân hàng thương mại.

Trên thị trường thế giới, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng USD với 6 đồng tiền chủ chốt đang giao dịch quanh mức 102,22 - 102,35 điểm. Theo dữ liệu từ Kitco và Investing.com, tỷ giá quy đổi cặp EUR/USD giao dịch quanh mốc 1,1199 USD đổi 1 EUR (tương đương 0,8929 EUR/USD). Cặp GBP/USD giao dịch ở mức 1,3230 USD đổi 1 GBP (tương đương 0,7558 GBP/USD). Tỷ giá USD/JPY trên thị trường quốc tế dao động quanh ngưỡng 158,30 JPY/USD. Nhìn chung, các cặp tỷ giá quốc tế có sự đi ngang hoặc điều chỉnh nhẹ trong biên độ hẹp khi thị trường bước vào ngày nghỉ giao dịch cuối tuần.

Thị trường ngoại tệ trong nước và quốc tế đang trải qua giai đoạn đi ngang với biên độ hẹp. Việc giá ngoại tệ tại các ngân hàng thương mại không có nhiều biến động phản ánh sự chủ động trong quản lý thanh khoản và chính sách điều hành tỷ giá linh hoạt.

Trong thời gian tới, diễn biến tỷ giá được dự báo sẽ tiếp tục duy trì trạng thái quan sát thận trọng, phụ thuộc vào các tín hiệu chính sách tiền tệ từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cũng như nhu cầu ngoại tệ phục vụ hoạt động thanh toán thương mại cuối năm.

Nguồn tham khảo: Vietcombank, Nam Á Bank, VietinBank, Kitco, Investing.com.