Tỷ giá ngoại tệ ngày 10/10: USD trên 26.000 đồng, KWD vượt 87.500 đồng

Theo bảng tỷ giá ngoại tệ cập nhật ngày 10/10/2026, Vietcombank niêm yết đô la Mỹ (USD) ở mức 25.660 đồng/USD mua tiền mặt, 25.690 đồng/USD mua chuyển khoản và 26.070 đồng/USD bán ra.

Đối với euro (EUR), ngân hàng mua tiền mặt ở mức 28.331,73 đồng/EUR, mua chuyển khoản 28.617,90 đồng/EUR và bán ra 29.826,12 đồng/EUR. Trong khi đó, bảng Anh (GBP) được mua tiền mặt ở mức 33.402,94 đồng/GBP, mua chuyển khoản 33.740,34 đồng/GBP và bán ra 34.821,75 đồng/GBP.

Franc Thụy Sĩ (CHF) cũng nằm trong nhóm ngoại tệ có giá trị quy đổi cao, với giá mua tiền mặt 30.400,21 đồng/CHF, mua chuyển khoản 30.707,28 đồng/CHF và bán ra 31.691,47 đồng/CHF.

Đô la Australia (AUD) được niêm yết tương ứng ở mức 17.609,30 đồng, 17.787,17 đồng và 18.357,26 đồng; đô la Canada (CAD) có giá mua tiền mặt 17.752,71 đồng, mua chuyển khoản 17.932,03 đồng và bán ra 18.506,77 đồng.

Ở nhóm ngoại tệ châu Á, đô la Singapore (SGD) được mua tiền mặt ở mức 19.701,51 đồng, mua chuyển khoản 19.900,51 đồng và bán ra 20.579,47 đồng. Đồng nhân dân tệ Trung Quốc (CNY) có giá mua tiền mặt 3.766,72 đồng, mua chuyển khoản 3.804,76 đồng và bán ra 3.926,71 đồng. Yên Nhật (JPY) được mua tiền mặt ở mức 157,62 đồng, mua chuyển khoản 159,21 đồng và bán ra 168,47 đồng.

Một số ngoại tệ khác được niêm yết giá mua chuyển khoản và bán ra, không có giá mua tiền mặt trong bảng. Đáng chú ý, dinar Kuwait (KWD) được mua chuyển khoản ở mức 83.516,21 đồng và bán ra 87.566,27 đồng; riyal Saudi Arabia (SAR) lần lượt ở mức 6.854,38 đồng và 7.149,54 đồng.