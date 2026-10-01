Tỷ giá ngoại tệ ngày 1/10: USD ổn định, SGD vượt 20.600 đồng, AUD trên 18.400 đồng

Tỷ giá ngoại tệ tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) ngày 1/10 ghi nhận nhiều đồng tiền chủ chốt duy trì mặt bằng cao. USD được niêm yết giá bán ở mức 26.160 đồng, trong khi GBP lên gần 34.900 đồng.

Cụ thể, với USD, Vietcombank niêm yết giá mua tiền mặt ở mức 25.750 đồng/USD, mua chuyển khoản 25.780 đồng và bán ra 26.160 đồng. Đây tiếp tục là một trong những mức tỷ giá đáng chú ý trên bảng niêm yết.

Đối với đồng EUR, giá mua tiền mặt đạt 28.688,44 đồng, mua chuyển khoản 28.978,22 đồng và bán ra 30.201,48 đồng. GBP có giá mua tiền mặt 33.466,05 đồng, mua chuyển khoản 33.804,09 đồng và bán ra 34.887,35 đồng.

Ở nhóm tiền tệ châu Á, SGD được Vietcombank mua tiền mặt ở mức 19.787,09 đồng và bán ra 20.668,75 đồng. JPY có giá mua tiền mặt 159,34 đồng, mua chuyển khoản 160,95 đồng và bán ra 170,34 đồng. CNY được mua tiền mặt ở mức 3.776,05 đồng, mua chuyển khoản 3.814,19 đồng và bán ra 3.936,41 đồng.

Một số đồng tiền khác cũng có mức giá đáng chú ý. CHF được mua chuyển khoản ở mức 30.651,60 đồng và bán ra 31.633,84 đồng. AUD có giá bán 18.431,60 đồng, trong khi CAD được bán ra ở mức 18.594,63 đồng. HKD có giá bán 3.373,49 đồng và KRW được bán ở mức 19,95 đồng.

Trong nhóm các ngoại tệ chỉ niêm yết giá mua chuyển khoản, KWD tiếp tục có mức giá cao, đạt 83.943,09 đồng/KWD ở chiều mua chuyển khoản và 88.013,38 đồng ở chiều bán. SAR được mua chuyển khoản 6.876,77 đồng và bán ra 7.172,86 đồng.