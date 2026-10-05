Tỷ giá ngày 5-10: Tỷ giá trung tâm tăng nhẹ

Sáng nay, tỷ giá trung tâm Ngân hàng Nhà nước ở mức 25.643 đồng/USD, tăng 7 đồng so với hôm qua. Với biên độ giao dịch ±5%, tỷ giá trần được ghi nhận ở mức 26.925 đồng/USD, trong khi tỷ giá sàn là 24.361 đồng/USD.

Tại các ngân hàng thương mại, Vietcombank niêm yết tỷ giá USD ở mức 25.790 – 26.170 đồng/USD (mua vào - bán ra), không thay đổi ở cả chiều mua và chiều bán so với cùng thời điểm hôm qua. Trong khi đó, BIDV niêm yết tỷ giá tại mức 25.790 – 26.170 đồng/USD (mua vào - bán ra), giảm 20 đồng ở cả 2 chiều so với hôm qua.

Agribank niêm yết tỷ giá USD ở mức 25.800 - 26.180 đồng/USD (mua vào - bán ra). TPbank niêm yết tỷ giá USD ở mức 25.790 - 26.170 đồng/USD (mua vào - bán ra), giảm 20 đồng ở cả 2 chiều mua – bán so với hôm qua.

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế tại Vietcombank được niêm yết như sau:

Tuần qua, đồng USD tiếp tục tăng, trở lại vùng giá cao nhất kể từ tháng 4/2025. Tuy nhiên, đà tăng của USD đang đứng trước sức ép từ thị trường lao động Mỹ. Báo cáo việc làm phi nông nghiệp mới nhất cho thấy nền kinh tế Mỹ chỉ tạo thêm 29.000 việc làm trong tháng trước, thấp hơn đáng kể so với kỳ vọng. Số việc làm của tháng trước đó cũng được điều chỉnh giảm từ 162.000 xuống 133.000, trong khi tỷ lệ thất nghiệp tăng từ 4,1% lên 4,2%.

Trong khi nhiều quan chức Fed tiếp tục nghiêng về chính sách tiền tệ thắt chặt, Chủ tịch Fed chi nhánh New York John Williams kêu gọi sự “kiên nhẫn”, cho rằng Fed cần thêm thời gian để đánh giá tác động của bất ổn tại Trung Đông và độ trễ từ các đợt điều chỉnh lãi suất trước đây.

Số liệu của CFTC cho thấy vị thế đầu cơ USD tương đối ổn định, song tốc độ cắt giảm vị thế mua đã chậm lại và chưa xuất hiện dấu hiệu phục hồi bền vững. Điều này cho thấy giới giao dịch vẫn thận trọng, chờ thêm tín hiệu mới từ Fed và nền kinh tế Mỹ.

Bước vào tuần mới, các chuyên gia nhậ định, USD nhiều khả năng tiếp tục được hỗ trợ bởi lợi suất trái phiếu Mỹ cao, bất ổn địa chính trị và kỳ vọng Fed duy trì chính sách tiền tệ tương đối chặt chẽ. Tuy nhiên, diễn biến lạm phát, thị trường lao động và các tín hiệu chính sách mới từ Fed sẽ quyết định hướng đi tiếp theo của đồng bạc xanh.