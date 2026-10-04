Tỷ giá ngày 4-10: VND/USD duy trì ổn định

Sáng nay, tỷ giá trung tâm Ngân hàng Nhà nước ở mức 25.636 đồng/USD, giữ nguyên so với hôm qua. Với biên độ giao dịch ±5%, tỷ giá trần được ghi nhận ở mức 26.918 đồng/USD, trong khi tỷ giá sàn là 24.354 đồng/USD.

Tại các ngân hàng thương mại, tỷ giá USD tiếp tục duy trì ổn định ở mức cao. Vietcombank niêm yết tỷ giá USD ở mức 25.790 – 26.170 đồng/USD (mua vào - bán ra), không thay đổi ở cả chiều mua và chiều bán so với cùng thời điểm hôm qua. Trong khi đó, BIDV niêm yết tỷ giá tại mức 25.810 – 26.190 đồng/USD (mua vào - bán ra).

HDBank niêm yết tỷ giá USD ở mức 25.810 – 26.170 đồng/USD (mua vào - bán ra). Agribank niêm yết tỷ giá USD ở mức 25.800 - 26.180 đồng/USD (mua vào - bán ra). TPbank niêm yết tỷ giá USD ở mức 25.810 - 26.190 đồng/USD (mua vào - bán ra).

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế tại Vietcombank được niêm yết như sau:

Theo báo cáo nghiên cứu mới nhất của Bank of America, kinh tế Mỹ vẫn duy trì nền tảng tương đối vững chắc, với tỷ lệ thất nghiệp quanh 4% và tăng trưởng khoảng 2%. Tuy nhiên, đồng USD đang đối mặt với nhiều rủi ro khi các yếu tố bất ổn tiếp tục tích lũy trên thị trường vốn, trong đó có xung đột tại Iran và nguy cơ phát sinh cú sốc nguồn cung, những lo ngại về tác động của AI, thâm hụt tài khóa, căng thẳng thương mại và cuộc bầu cử giữa kỳ Mỹ sắp tới.

Trong khi đó, các dữ liệu kinh tế của khu vực đồng Euro gần đây gây bất ngờ theo hướng tích cực, còn Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) tiếp tục nỗ lực duy trì uy tín trong kiểm soát lạm phát. Dù vậy, Bank of America cho rằng, giá năng lượng cao và những diễn biến tại Pháp vẫn là những rủi ro chính đối với triển vọng kinh tế khu vực.

Dự báo EUR/USD ở mức 1,15 USD vào cuối năm và 1,20 USD vào cuối năm 2027 được Bank of America đưa ra trong bối cảnh thị trường tiền tệ tiếp tục chịu tác động từ những bất ổn địa chính trị, kinh tế và thương mại.