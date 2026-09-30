Tỷ giá ngày 30-9: USD hạ nhiệt tại nhiều ngân hàng

Sáng nay, tỷ giá trung tâm Ngân hàng Nhà nước ở mức 25.627 đồng/USD, giảm 3 đồng so với hôm qua. Với biên độ giao dịch ±5%, tỷ giá trần là 26.909 đồng/USD, trong khi tỷ giá sàn là 24.345 đồng/USD.

Tỷ giá trung tâm NHNN công bố sáng nay

Cùng thời điểm, Vietcombank niêm yết tỷ giá USD ở mức 25.750 – 26.160 đồng/USD (mua vào - bán ra), giảm 40 đồng chiều mua và 10 đồng chiều bán so với cùng thời điểm hôm qua. BIDV niêm cũng yết tỷ giá tại mức 25.780 – 26.160 đồng/USD (mua vào - bán ra), giảm 10 đồng ở cả chiều mua và chiều bán so với hôm qua.

Trong khi đó HDBank niêm yết tỷ giá USD ở mức 25.790 – 26.150 đồng/USD (mua vào - bán ra), duy trì ổn định ở cả chiều mua và chiều bán so với hôm qua. Agribank niêm yết tỷ giá USD ở mức 25.790 - 26.170 đồng/USD (mua vào - bán ra). TPBank niêm yết tỷ giá USD ở mức 25.780 - 26.173 đồng/USD (mua vào - bán ra), giảm 10 đồng chiều mua và tăng 3 đồng chiều bán so với cùng thời điểm sáng qua.

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế tại Vietcombank được niêm yết như sau:

Viện Đầu tư Wells Fargo điều chỉnh dự báo tỷ giá, cho rằng đồng USD sẽ tiếp tục tăng mạnh đến cuối năm 2027 khi Fed có thể tiếp tục nâng lãi suất do lạm phát, qua đó nới rộng chênh lệch lãi suất với các nền kinh tế phát triển khác.

Theo đó, Wells Fargo hạ mục tiêu tỷ giá USD/EUR cuối năm 2027 xuống 1,10-1,14 USD/Euro, từ mức 1,17-1,21 USD/Euro trước đó. Mục tiêu USD/JPY được nâng lên 160-164 Yên/USD, từ 158-162 Yên/USD; trong khi mục tiêu Chỉ số USD ICE tăng lên 100-104, từ 95-99 điểm.

Các chuyên gia Wells Fargo dự báo Fed sẽ tăng lãi suất thêm 1 điểm phần trăm đến năm 2027, trong khi Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và các ngân hàng trung ương khác có thể giữ nguyên hoặc giảm lãi suất khi tác động từ các đợt tăng lãi suất trước đó khiến tăng trưởng kinh tế chậm lại.

Dự báo được điều chỉnh sau khi số liệu PPI tháng 8 cho thấy lạm phát vẫn ở mức cao và Fed tăng lãi suất ngày 16-9. Wells Fargo cho rằng, chênh lệch lãi suất ngày càng lớn giữa Mỹ và các nền kinh tế phát triển khác sẽ thu hút dòng vốn quốc tế, qua đó hỗ trợ đồng USD.

Bên cạnh đó, rủi ro địa chính trị và chi tiêu công nghệ của doanh nghiệp được cho là những yếu tố có thể tiếp tục gây áp lực lên lạm phát, thúc đẩy Fed duy trì xu hướng tăng lãi suất.