Tỷ giá ngày 30-10: USD tiếp tục suy yếu

Sáng 30-10, tỷ giá trung tâm Ngân hàng Nhà nước ở mức 25.637 đồng/USD, giảm 7 đồng so với hôm qua. Với biên độ giao dịch ±5%, tỷ giá trần được ghi nhận ở mức 26.919 đồng/USD, trong khi tỷ giá sàn là 24.335 đồng/USD.

Tỷ giá trung tâm NHNN công bố sáng 30-10.

Tại các ngân hàng thương mại, Vietcombank niêm yết tỷ giá USD ở mức 25.640 - 26.020 đồng/USD (mua vào - bán ra), giảm 20 đồng ở cả chiều mua và chiều bán so với cùng thời điểm hôm qua. Tương tự, BIDV niêm yết tỷ giá tại mức 25.625 - 26.005 đồng/USD (mua vào - bán ra), giảm 40 đồng so với cùng thời điểm giao dịch hôm qua.

Agribank niêm yết tỷ giá USD ở mức 25.640 - 26.020 đồng/USD (mua vào - bán ra), giảm 20 đồng so với hôm qua. Trong khi đó, TPbank niêm yết tỷ giá USD ở mức 25.653 - 26.033 đồng/USD (mua vào - bán ra), giảm 7 đồng cả chiều mua và chiều bán so với cùng thời điểm hôm qua.

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế tại Vietcombank được niêm yết như sau:

Đồng USD giảm nhẹ trong phiên giao dịch ngày thứ hôm qua, rời khỏi mức cao nhất trong hai tuần sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) quyết định giữ nguyên lãi suất.

Chỉ số Dollar Index (DXY), đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt, giảm nhẹ xuống 102,17 điểm. Đà suy yếu của đồng bạc xanh diễn ra sau cuộc họp báo của Chủ tịch Fed Kevin Warsh. Ông không đưa ra tín hiệu rõ ràng về khả năng Fed tiếp tục tăng lãi suất vào cuối năm nay, khiến thị trường thận trọng hơn trong việc đánh giá triển vọng chính sách tiền tệ Mỹ.

Trước đó, Fed quyết định giữ nguyên lãi suất điều hành trong biên độ 3,75-4,00%. Tuy nhiên, quyết định này ghi nhận hai ý kiến bất đồng, khi một số thành viên ủng hộ tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm. Fed đồng thời đánh giá hoạt động kinh tế Mỹ đang mở rộng với tốc độ mạnh, trong khi vẫn kỳ vọng lạm phát có thể dần trở về mục tiêu 2%.

Theo các chuyên gia của ING, khả năng Fed tăng lãi suất trong tháng 12 vẫn chưa bị loại trừ. Diễn biến của đồng USD trong ngắn hạn vì vậy sẽ phụ thuộc đáng kể vào các dữ liệu kinh tế Mỹ sắp công bố, đặc biệt là chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) tháng 9.

Thị trường dự báo lạm phát PCE lõi tăng 0,3% so với tháng trước, trong khi lạm phát toàn phần theo năm có thể tăng lên 3,6%, từ mức 3,4%. Nếu số liệu cao hơn dự báo, kỳ vọng Fed tăng lãi suất có thể được củng cố, qua đó tạo lực hỗ trợ cho đồng USD.

Với Euro, đồng tiền này gần như đi ngang quanh mức thấp nhất trong năm, trong khi đồng Yên Nhật tăng 0,1%, lên 157,76 Yên/USD. Diễn biến của hai đồng tiền này cũng chịu ảnh hưởng từ tâm lý thận trọng của giới đầu tư trước các quyết định chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ).