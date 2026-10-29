Tỷ giá ngày 29-10: USD chịu sức ép sau quyết định của Fed

Sáng nay, tỷ giá trung tâm Ngân hàng Nhà nước ở mức 25.644 đồng/USD, tăng 13 đồng so với hôm qua. Với biên độ giao dịch ±5%, tỷ giá trần được ghi nhận ở mức 26.926 đồng/USD, trong khi tỷ giá sàn là 24.342 đồng/USD.

Tỷ giá trung tâm NHNN tăng 13 đồng so với hôm qua

Tại các ngân hàng thương mại, Vietcombank niêm yết tỷ giá USD ở mức 25.660 – 26.040 đồng/USD (mua vào - bán ra), tăng 20 đồng ở cả chiều mua và chiều bán so với cùng thời điểm hôm qua. Tương tự, BIDV niêm yết tỷ giá tại mức 25.665 – 26.045 đồng/USD (mua vào - bán ra), tăng 25 đồng so với cùng thời điểm giao dịch hôm qua.

Agribank niêm yết tỷ giá USD ở mức 25.640 - 26.040 đồng/USD (mua vào - bán ra), tăng 20 đồng so với hôm qua. Trong khi đó, TPbank niêm yết tỷ giá USD ở mức 25.660 - 26.040 đồng/USD (mua vào - bán ra), tăng 20 đồng cả chiều mua và chiều bán so với cùng thời điểm hôm qua.

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế tại Vietcombank được niêm yết như sau:

Đồng USD giảm giá so với các đồng tiền chủ chốt sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giữ nguyên lãi suất như dự báo của thị trường. Diễn biến trái chiều xuất hiện tại các thị trường tiền tệ khi đồng Dollar New Zealand lao dốc sau quyết định bất ngờ của Ngân hàng Dự trữ New Zealand (RBNZ).

Đồng USD giao dịch thận trọng sau thông báo của Fed, trước khi suy yếu về cuối phiên khi Chủ tịch Fed Kevin Warsh phát biểu tại cuộc họp báo. Đồng Euro tăng 0,32% lên 1,116 USD, trong khi đồng USD giảm 0,04% so với đồng Yên, xuống 157,87 Yên.

Theo ông Marc Chandler, chiến lược gia trưởng thị trường tại Bannockburn Global Forex, đồng USD suy yếu so với thời điểm trước cuộc họp của Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC), trong bối cảnh đường cong lợi suất trái phiếu Mỹ dốc lên. Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 2 năm giảm 1,46 điểm cơ bản, xuống 4,722%.

Quyết định giữ nguyên lãi suất của Fed phù hợp với kỳ vọng thị trường. Theo công cụ FedWatch của CME, xác suất Fed tăng lãi suất trong tháng 12 hiện được thị trường đánh giá ở mức gần 85%. Ông James St. Aubin, Giám đốc đầu tư tại Ocean Park Asset Management nhận định, cuộc họp diễn ra đúng dự báo, trong khi khả năng Fed tăng lãi suất vốn không cao.

Trên thị trường tiền tệ, đồng Dollar New Zealand giảm tới 1,74% trong phiên, xuống 0,5583 USD, sau khi RBNZ bất ngờ giữ nguyên lãi suất ở mức 2,75%, trái với dự báo tăng lãi suất của phần lớn giới kinh tế. Ông Marc Chandler cho biết, quyết định này khiến thị trường thất vọng, kéo theo đà bán tháo đồng tiền New Zealand, đưa đồng tiền này trở thành đồng tiền có diễn biến yếu nhất trong nhóm G10.

Ngược lại, đồng Dollar Canada tăng 0,37% so với đồng USD, lên 1,4 USD, sau khi Ngân hàng Trung ương Canada tăng lãi suất điều hành lần đầu tiên sau hơn 3 năm. Cơ quan này đồng thời cảnh báo có thể tiếp tục nâng lãi suất nhằm hạn chế nguy cơ chi phí năng lượng tăng cao gây áp lực lạm phát trên diện rộng. Tuy nhiên, do động thái tăng lãi suất đã nằm trong dự báo, đồng Dollar Canada không biến động mạnh.

Thị trường tiền tệ tiếp tục hướng sự chú ý tới các quyết định chính sách sắp tới của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ), dự kiến công bố lần lượt vào thứ năm và thứ sáu. Cả hai cơ quan được dự báo giữ nguyên lãi suất điều hành.