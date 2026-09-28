Tỷ giá ngày 28-9: Tỷ giá trung tâm giảm

Sáng nay, tỷ giá trung tâm Ngân hàng Nhà nước ở mức 25.632 đồng/USD, giảm 9 đồng so với hôm qua. Với biên độ giao dịch ±5%, tỷ giá trần là 26.914 đồng/USD, trong khi tỷ giá sàn là 24.350 đồng/USD.

Tỷ giá trung tâm sáng nay giảm 9 đồng

Cùng thời điểm, Vietcombank niêm yết tỷ giá USD ở mức 25.790 – 26.170 đồng/USD (mua vào - bán ra), không thay đổi so với cùng thời điểm hôm qua. BIDV niêm cũng yết tỷ giá tại mức 25.790 – 26.170 đồng/USD (mua vào - bán ra), giảm 10 đồng ở cả 2 chiều so với hôm qua.

Trong khi đó HDBank niêm yết tỷ giá USD ở mức 25.810 – 26.170 đồng/USD (mua vào - bán ra), giữ nguyên ở cả chiều mua và chiều bán so với hôm qua. Agribank niêm yết tỷ giá USD ở mức 25.810 - 26.190 đồng/USD (mua vào - bán ra). TPBank niêm yết tỷ giá USD ở mức 25.800 - 26.181 đồng/USD (mua vào - bán ra).

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế tại Vietcombank được niêm yết như sau:

Đồng USD bước vào tuần mới với lực hỗ trợ từ lợi suất trái phiếu Mỹ tăng và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục nâng lãi suất. Giới đầu tư hiện tập trung vào báo cáo việc làm tháng 9 để tìm thêm tín hiệu về động thái của Fed trong cuộc họp tháng 10.

Theo Reuters, nếu thị trường lao động Mỹ tiếp tục cho thấy sức khỏe tích cực, khả năng Fed tăng lãi suất có thể được củng cố, qua đó hỗ trợ đồng bạc xanh. Ngược lại, các dấu hiệu suy yếu của việc làm có thể làm giảm kỳ vọng thắt chặt tiền tệ.

Kết thúc phiên 26-9, chỉ số DXY giảm 0,25%, xuống 101,04 điểm, chấm dứt chuỗi bốn phiên tăng liên tiếp. Dù vậy, DXY vẫn tăng 0,81% trong cả tuần, ghi nhận tuần tăng thứ hai liên tiếp.

Tại cuộc họp tháng 9, Fed tăng lãi suất 25 điểm cơ bản, lên 3,75-4%. Sau đó, một số quan chức tiếp tục phát tín hiệu cứng rắn về lạm phát và để ngỏ khả năng tăng thêm lãi suất. Theo FedWatch của CME, xác suất Fed tăng lãi suất trong tháng 10 đã lên khoảng 66%, từ 58% một tuần trước.

Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ tăng cũng góp phần nâng sức hấp dẫn của tài sản định giá bằng USD, trong bối cảnh thị trường kỳ vọng lãi suất Mỹ có thể duy trì ở mức cao trong thời gian dài hơn.