Tỷ giá ngày 27-9: USD tăng lên cao nhất hai tháng

Sáng nay, tỷ giá trung tâm Ngân hàng Nhà nước ở mức 25.641 đồng/USD, duy trì ổn định so với hôm qua. Với biên độ giao dịch ±5%, tỷ giá trần là 26.923 đồng/USD, trong khi tỷ giá sàn là 24.359 đồng/USD.

Cùng thời điểm, Vietcombank niêm yết tỷ giá USD ở mức 25.790 – 26.170 đồng/USD (mua vào - bán ra), không thay đổi so với cùng thời điểm hôm qua. BIDV niêm cũng yết tỷ giá tại mức 25.800 – 26.180 đồng/USD (mua vào - bán ra).

Trong khi đó HDBank niêm yết tỷ giá USD ở mức 25.810 – 26.170 đồng/USD (mua vào - bán ra), giữ nguyên ở cả chiều mua và chiều bán so với hôm qua. Agribank niêm yết tỷ giá USD ở mức 25.810 - 26.190 đồng/USD (mua vào - bán ra). TPbank niêm yết tỷ giá USD ở mức 25.800 - 26.181 đồng/USD (mua vào - bán ra).

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế tại Vietcombank được niêm yết như sau:

Đồng USD có tuần tăng giá thứ hai liên tiếp, với chỉ số DXY có thời điểm vượt 101 điểm, lên mức cao nhất trong hai tháng. Đà tăng được hỗ trợ bởi kỳ vọng Fed tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thận trọng và các dữ liệu kinh tế Mỹ tích cực hơn dự báo.

Đầu tuần, thị trường nâng xác suất Fed tăng lãi suất ít nhất 25 điểm cơ bản trong tháng 10 lên 55,4%, từ 43,5% một tuần trước. Đến ngày 24-9, xác suất này tăng lên 68,6%, thúc đẩy USD và lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ.

Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 30 năm lên mức cao nhất kể từ tháng 6-2004, trong khi kỳ hạn 10 năm đạt mức cao nhất gần hai thập niên. Cùng thời điểm, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tại Mỹ giảm xuống 197.000 đơn, thấp hơn dự báo 201.000 đơn.

Cuối tuần, USD điều chỉnh khi giá dầu giảm và đồng Yên phục hồi. Tuy nhiên, đồng bạc xanh vẫn duy trì xu hướng tăng trong cả tuần nhờ lợi suất trái phiếu và kỳ vọng chính sách tiền tệ của Mỹ.