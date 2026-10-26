Tỷ giá ngày 26-10: USD ngân hàng biến động trái chiều

Sáng nay, tỷ giá trung tâm Ngân hàng Nhà nước ở mức 25.627 đồng/USD, duy trì ổn định so với hôm qua. Với biên độ giao dịch ±5%, tỷ giá trần được ghi nhận ở mức 26.909 đồng/USD, trong khi tỷ giá sàn là 24.335 đồng/USD.

Tỷ giá trung tâm NHNN duy trì ổn định

Tại các ngân hàng thương mại, Vietcombank niêm yết tỷ giá USD ở mức 25.650 – 26.030 đồng/USD (mua vào - bán ra), tăng 10 đồng ở cả chiều mua và chiều bán so với cùng thời điểm hôm qua. Tương tự, BIDV niêm yết tỷ giá tại mức 25.650 – 26.030 đồng/USD (mua vào - bán ra), tăng 10 đồng so với kết phiên giao dịch hôm qua.

Agribank niêm yết tỷ giá USD ở mức 25.650 - 26.030 đồng/USD (mua vào - bán ra), giảm 10 đồng so với kết phiên giao dịch hôm qua. Trong khi đó, TPBank niêm yết tỷ giá USD ở mức 25.650 - 26.033 đồng/USD (mua vào - bán ra), tăng 10 đồng và giảm 17 đồng so với cùng thời điểm hôm qua.

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế tại Vietcombank được niêm yết như sau:

Đồng USD tiếp tục suy yếu trong tuần qua, bất chấp căng thẳng địa chính trị gia tăng và nhu cầu trú ẩn an toàn trên thị trường. Đáng chú ý, đồng bạc xanh không tận dụng được nhu cầu trú ẩn an toàn để phục hồi, ngay cả khi tâm lý né tránh rủi ro bao trùm thị trường và giá dầu thô tiếp tục tăng.

Chỉ số DXY có thời điểm lùi về quanh 101,5 điểm, mức thấp nhất trong gần ba tuần trước khi ổn định trở lại. Diễn biến này cho thấy áp lực giảm giá đối với đồng USD vẫn hiện hữu giữa những bất ổn của kinh tế và thị trường tài chính toàn cầu.

Trong tuần này, thị trường tập trung vào các cuộc họp chính sách tiền tệ của Fed, ECB và BoJ. Citi dự báo các ngân hàng trung ương này giữ nguyên lãi suất, đồng thời nhận định tỷ giá USD/JPY có thể dao động trong vùng 155 - 160 Yên/USD. Nếu tỷ giá vượt ngưỡng 160 Yên/USD, Nhật Bản có thể cân nhắc can thiệp để hỗ trợ đồng Yên.

Nhà đầu tư cũng theo dõi loạt dữ liệu kinh tế Mỹ, gồm chỉ số PCE, GDP quý III và số đơn xin trợ cấp thất nghiệp, nhằm đánh giá triển vọng chính sách của Fed. Trên thị trường tự do, tỷ giá USD giao dịch quanh mức 26.400 - 26.500 đồng/USD (mua vào - bán ra), tăng lần lượt 40 đồng và 90 đồng so với phiên trước.