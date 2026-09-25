Tỷ giá ngày 25-9: USD duy trì sức mạnh

Sáng nay, tỷ giá trung tâm Ngân hàng Nhà nước ở mức 25.641 đồng/USD, tăng 6 đồng so với hôm qua. Với biên độ giao dịch ±5%, tỷ giá trần là 26.923 đồng/USD, trong khi tỷ giá sàn là 24.359 đồng/USD.

Tỷ giá trung tâm tăng 6 đồng so với hôm qua

Cùng thời điểm, Vietcombank niêm yết tỷ giá USD ở mức 25.800 – 26.180 đồng/USD (mua vào - bán ra), giảm 20 đồng so với cùng thời điểm hôm qua. BIDV niêm cũng yết tỷ giá tại mức 25.810 – 26.100 đồng/USD (mua vào - bán ra), giảm 10 đồng ở cả 2 chiều so với hôm qua.

HDBank niêm yết tỷ giá USD ở mức 25.820 – 26.190 đồng/USD (mua vào - bán ra), tăng 20 đồng chiều mua và 30 đồng chiều bán so với hôm qua. Agribank niêm yết tỷ giá USD ở mức 25.820 - 26.200 đồng/USD (mua vào - bán ra), tăng 20 đồng ở cả 2 chiều so với cùng thời điểm hôm qua. TPbank niêm yết tỷ giá USD ở mức 25.800 - 26.202 đồng/USD (mua vào - bán ra), giảm 1 đồng ở chiều chiều bán so với hôm qua.

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế tại Vietcombank được niêm yết như sau:

Ngày 16-9, Fed tăng lãi suất 25 điểm cơ bản, đưa biên độ lãi suất quỹ liên bang lên 3,75-4%. Dự báo mới nhất của các quan chức Fed cho thấy lãi suất chính sách trung vị có thể ở mức 4,1% vào cuối năm 2026, hàm ý khả năng còn một lần tăng 25 điểm cơ bản.

Theo Công ty Chứng khoán VNDirect, quyết định của Fed có thể gây thêm áp lực lên các đồng tiền châu Á, trong đó có VND. Tuy nhiên, các yếu tố trong nước đang hỗ trợ tỷ giá. Tỷ giá USD/VND trên thị trường liên ngân hàng gần đây giảm nhẹ, trong khi chênh lệch lãi suất VND-USD ở mức cao, góp phần hỗ trợ nguồn cung ngoại tệ.

Việc Ngân hàng Nhà nước bán kỳ hạn 3 tỷ USD cho các tổ chức tín dụng trong tháng 4 cũng hỗ trợ trạng thái ngoại tệ của hệ thống. Trong khi đó, cán cân thương mại chưa cho thấy tác động tiêu cực đáng kể đến tỷ giá. VNDirect kỳ vọng thâm hụt thương mại sẽ thu hẹp về cuối năm khi xuất khẩu điện thoại, máy tính và linh kiện bước vào mùa cao điểm. Từ đó, tỷ giá USD/VND được dự báo duy trì quanh 26.000 đồng trong những tháng cuối năm và có khả năng giảm nhẹ.

Ở thị trường tiền tệ, thanh khoản hệ thống ngân hàng đã cải thiện rõ rệt so với nửa đầu năm, một phần nhờ dòng tiền từ giải ngân đầu tư công của Kho bạc Nhà nước và tiền gửi có kỳ hạn tại các ngân hàng thương mại. Ngân hàng Nhà nước được dự báo tiếp tục điều tiết thanh khoản linh hoạt.

Tuy nhiên, áp lực lạm phát đang hạn chế dư địa điều hành chính sách tiền tệ. VNDirect tính toán, để đạt mục tiêu CPI bình quân 4,5% trong năm 2026, CPI bình quân 4 tháng cuối năm không được tăng quá 0,24% mỗi tháng. Trong khi đó, giá dầu thế giới tăng trở lại trên 100 USD/thùng có thể tạo thêm áp lực lên mặt bằng giá trong nước.

Trong kịch bản cơ sở, VNDirect cho rằng, Ngân hàng Nhà nước có thể duy trì thanh khoản ở mức phù hợp, đồng thời hút ròng khi cần để giảm áp lực lên tỷ giá và lạm phát. Lãi suất liên ngân hàng kỳ hạn 1 tuần bình quân được dự báo quanh 5% trong những tháng cuối năm, thấp hơn đáng kể mức 6,5-7% trong nửa đầu năm.

Theo VNDirect, diễn biến thị trường trung hạn vẫn phụ thuộc vào mức độ thắt chặt thực tế của Fed. Nếu Fed chỉ tăng lãi suất thêm một lần như dự báo hiện tại, tác động lên thị trường có thể được kiểm soát. Ngược lại, việc Fed thắt chặt mạnh hơn dự kiến, như tăng lãi suất nhiều lần, nâng quy mô mỗi lần điều chỉnh hoặc đẩy nhanh thu hẹp bảng cân đối kế toán, có thể khiến các thị trường tài chính đối mặt với những đợt điều chỉnh mạnh hơn.