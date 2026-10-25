Tỷ giá ngày 25-10: USD thiếu động lực tăng giá

Sáng nay, tỷ giá trung tâm Ngân hàng Nhà nước ở mức 25.627 đồng/USD, duy trì ổn định so với hôm qua. Với biên độ giao dịch ±5%, tỷ giá trần được ghi nhận ở mức 26.909 đồng/USD, trong khi tỷ giá sàn là 24.335 đồng/USD.

Tại các ngân hàng thương mại, Vietcombank niêm yết tỷ giá USD ở mức 25.640 – 26.020 đồng/USD (mua vào - bán ra), không thay đổi ở cả chiều mua và chiều bán so với cùng thời điểm hôm qua. Tương tự, BIDV niêm yết tỷ giá tại mức 25.640 – 26.020 đồng/USD (mua vào - bán ra), giữ guyên so với kết phiên giao dịch hôm qua.

Agribank niêm yết tỷ giá USD ở mức 25.660 - 26.040 đồng/USD (mua vào - bán ra). Trong khi đó, TPBank niêm yết tỷ giá USD ở mức 25.640 - 26.050 đồng/USD (mua vào - bán ra), duy trì ổn định so với cùng thời điểm hôm qua.

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế tại Vietcombank được niêm yết như sau:

Tuần qua, đồng USD thiếu xu hướng rõ rệt khi các yếu tố địa chính trị, biến động trên thị trường công nghệ và kỳ vọng lãi suất đan xen, liên tục chi phối tâm lý nhà đầu tư.

Diễn biến giá dầu trở thành một trong những nhân tố tác động đáng kể đến đồng bạc xanh. Giá dầu hạ nhiệt sau khi xuất hiện tín hiệu ngoại giao giữa Mỹ và Iran, kéo theo sự suy giảm của lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn dài, khiến USD mất đi một phần lực hỗ trợ. Dù vậy, nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng tại Trung Đông vẫn hiện hữu. Nếu giá dầu tăng trở lại, áp lực lạm phát có thể buộc Fed duy trì lãi suất cao lâu hơn, qua đó hỗ trợ đồng USD.

Trên thị trường tài chính, những nghi ngại về định giá cổ phiếu công nghệ và hiệu quả của làn sóng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI) cũng khiến giới đầu tư dè dặt với tài sản Mỹ. Triển vọng tăng trưởng từ AI từng là yếu tố củng cố sức hấp dẫn của thị trường Mỹ, nhưng rủi ro điều chỉnh giá cổ phiếu đang làm gia tăng bất ổn, khiến dòng vốn có thể dịch chuyển sang các tài sản trú ẩn khác.

Sự chú ý của thị trường hiện hướng về cuộc họp chính sách của Fed trong hai ngày 27 và 28-10. Trong bối cảnh lạm phát vẫn tiềm ẩn rủi ro, còn triển vọng kinh tế đối mặt nhiều bất định, khả năng Fed điều chỉnh chính sách tiếp tục là biến số lớn đối với tỷ giá. Tâm lý thận trọng trước quyết định này khiến đồng USD chưa hình thành được xu hướng tăng ổn định.

Ở các thị trường tiền tệ khác, bất ổn chính trị và tài khóa tại Pháp gây sức ép lên đồng EUR, tạo lực đỡ tương đối cho USD. Ngược lại, đồng Yên Nhật Bản được hỗ trợ nhờ nhu cầu tìm kiếm tài sản an toàn và kỳ vọng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản có thể tăng lãi suất trong thời gian tới.