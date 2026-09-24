Tỷ giá ngày 24-9: USD tiếp tục mạnh lên, bảng Anh và Euro giảm giá

Sáng nay, tỷ giá trung tâm Ngân hàng Nhà nước ở mức 25.635 đồng/USD, duy trì ổn định so với hôm qua. Với biên độ giao dịch ±5%, tỷ giá trần là 26.917 đồng/USD, trong khi tỷ giá sàn là 24.353 đồng/USD.

NHNN duy trì ổn định tỷ giá trung tâm so với hôm qua

Cùng thời điểm, Vietcombank niêm yết tỷ giá USD ở mức 25.820 – 26.200 đồng/USD (mua vào - bán ra), giảm 10 đồng so với cùng thời điểm hôm qua. BIDV niêm cũng yết tỷ giá tại mức 25.800 – 26.180 đồng/USD (mua vào - bán ra), giảm 30 đồng ở cả 2 chiều so với hôm qua.

HDBank niêm yết tỷ giá USD ở mức 25.800 – 26.160 đồng/USD (mua vào - bán ra), giảm 30 đồng ở cả 2 chiều so với hôm qua. Agribank niêm yết tỷ giá USD ở mức 25.800 - 26.180 đồng/USD (mua vào - bán ra), tăng 30 đồng ở cả 2 chiều so với cùng thời điểm hôm qua. TPBank niêm yết tỷ giá USD ở mức 25.800 - 26.203 đồng/USD (mua vào - bán ra), giảm 30 đồng ở chiều mua và 8 đồng chiều bán so với hôm qua.

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế tại Vietcombank được niêm yết như sau:

Đồng USD tiếp tục tăng giá bất chấp giá dầu hạ nhiệt, khi những phát biểu mang tính diều hâu từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) củng cố nhu cầu đối với đồng bạc xanh.

Theo ông Francesco Pesole, chiến lược gia tỷ giá tại ING, sức mạnh của USD cho thấy câu chuyện về Fed đang chi phối thị trường. ING nhận định chỉ số USD (DXY) có thể hướng tới mốc 101 điểm trong ngắn hạn.

Thị trường tiếp tục quan tâm đến các phát biểu của quan chức Fed và những dữ liệu kinh tế Mỹ. Chủ tịch Fed Richmond Thomas Barkin cho rằng một lần tăng lãi suất có thể chưa đủ để kiểm soát lạm phát, trong khi thị trường lao động vẫn cho thấy khả năng hỗ trợ chi tiêu tiêu dùng. Các nhà đầu tư cũng đang chờ thêm dữ liệu kinh tế Mỹ để đánh giá triển vọng chính sách tiền tệ.

Trong khi đó, đồng bảng Anh giảm chủ yếu do USD mạnh lên, khi phiên giao dịch không có dữ liệu kinh tế đáng chú ý từ Anh hay phát biểu mới từ Ngân hàng Trung ương Anh.

Với đồng Euro, dữ liệu PMI tổng hợp khu vực đồng Euro tháng 9 tăng lên 53,1 điểm, mức cao nhất trong 3 năm, nhưng chưa đủ ngăn EUR/USD giảm. ING cho rằng cặp tiền này đang hướng về vùng 1,140-1,142 USD, trong bối cảnh thị trường tiếp tục đánh giá chênh lệch chính sách tiền tệ giữa Fed và Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB).